Terremoto nella notte nel Cosentino: la scossa di magnitudo 2.7, epicentro a Lattarico

Prima un boato poi la scossa alle 3:06: sisma avvertito a Lattarico, Montalto Uffugo, Rota Greca e San Benedetto Ullano. Nessun danno segnalato

Pubblicato

1 ora fa

il

COSENZA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 3:06, a circa 6 chilometri da Lattarico, in provincia di Cosenza. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una profondità di 7 chilometri.

Il terremoto è stato preceduto da un boato e avvertito distintamente anche nei comuni vicini, tra cui Montalto Uffugo, Rota Greca e San Benedetto Ullano. Segnalazioni anche da Rose, Luzzi, Bisignano e Torano. Nonostante la paura, al momento non si registrano danni a persone né a strutture.

