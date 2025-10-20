COSENZA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata nella notte tra domenica e lunedì, alle ore 3:06, a circa 6 chilometri da Lattarico, in provincia di Cosenza. Secondo quanto rilevato dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto una profondità di 7 chilometri.

Il terremoto è stato preceduto da un boato e avvertito distintamente anche nei comuni vicini, tra cui Montalto Uffugo, Rota Greca e San Benedetto Ullano. Segnalazioni anche da Rose, Luzzi, Bisignano e Torano. Nonostante la paura, al momento non si registrano danni a persone né a strutture.