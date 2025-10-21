Segnala una notizia

Terranova Da Sibari fuori dai finanziamenti per il settore agricolo: «Inerzia inaccettabile»

Ionio

Il gruppo di opposizione rileva come il Comune “è completamente tagliato fuori” e attacca l’amministrazione per aver perso opportunità favorevoli come queste che mai si sono verificate in passato

1 ora fa

Terranova Da Sibari finanziamenti

TERRANOVA DA SIBARI (CS) – “Tra centinaia di Comuni calabresi spicca l’assenza totale di Terranova da Sibari da ogni possibilità di accesso a risorse comunitarie previste per il settore agricolo. Un’inerzia inaccettabile, soprattutto di fronte ad opportunità favorevoli come queste mai verificatesi in passato”.

È quanto rileva il gruppo di opposizione al consiglio comunale di Terranova da Sibari in riferimento all’approvazione della graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico “Programma Strategico della PAC2023-2027-Complemento Strategico Regionale della Calabria” che prevede investimenti in infrastrutture per l’agricoltura e per lo sviluppo socio-economico delle aree rurali.

Si tratta di circa 37 milioni di euro suddivisi tra 246 Comuni calabresi che potranno finanziare interventi strategici per lo sviluppo rurale, l’innovazione, la competitività e la sostenibilità agricola. Peraltro, la Regione Calabria interverrà con un nuovo finanziamento per i Comuni ad ora esclusi per non aver soddisfatto le caratteristiche del bando.

“Da tutto questo resteremo completamente tagliati fuori – aggiungono – perché l’amministrazione comunale non ha neanche provato a partecipare all’iniziativa, nonostante i tanti vuoti proclami sulla risoluzione di problemi e criticità come la viabilità interpoderale per esempio. È l’ulteriore gravissima dimostrazione che un settore primario per l’economia del nostro territorio come l’agricoltura viene lasciato al suo destino”.

