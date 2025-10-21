Segnala una notizia

Hai assistito a un fatto rilevante?
Inviaci il tuo contributo.

Richiedi info
Contattaci

Tentato furto ad un distributore di carburanti: denunciate quattro persone

Calabria

Tentato furto ad un distributore di carburanti: denunciate quattro persone

L’azione criminale risale alla notte del 2 ottobre. I Carabinieri ricostruiscono l’accaduto grazie alle telecamere di videosorveglianza

Pubblicato

7 secondi fa

il

carabinieri 112

SANTA SEVERINA (KR) – Un tentativo furto è stato sventato grazie all’attività investigativa dei Carabinieri di Santa Severina, supportati dal Comando Provinciale di Crotone. A conclusione di un’accurata indagine, quattro uomini di Roccabernarda, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentato furto e danneggiamento.

L’episodio risale alla notte del 2 ottobre, quando un soggetto travisato ha cercato di forzare lo sportello di un distributore automatico di carburante situato in località Menestria, senza però riuscire a portare via il denaro. L’allarme è scattato dopo la denuncia del titolare, che ha consentito ai Carabinieri di avviare subito le indagini.

Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, i militari hanno ricostruito le fasi del tentato furto, riuscendo a individuare i presunti responsabili, denunciati all’Autorità giudiziaria.

Argomenti correlati:
Pubblicità
Pubblicità .

Categorie

Social

🇮🇹

CANALI

LINK UTILI

Pubblicità

Pubblicità sulle nostre testate?

Richiedi info

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA