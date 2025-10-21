SANTA SEVERINA (KR) – Un tentativo furto è stato sventato grazie all’attività investigativa dei Carabinieri di Santa Severina, supportati dal Comando Provinciale di Crotone. A conclusione di un’accurata indagine, quattro uomini di Roccabernarda, tutti già noti alle forze dell’ordine, sono stati denunciati per tentato furto e danneggiamento.

L’episodio risale alla notte del 2 ottobre, quando un soggetto travisato ha cercato di forzare lo sportello di un distributore automatico di carburante situato in località Menestria, senza però riuscire a portare via il denaro. L’allarme è scattato dopo la denuncia del titolare, che ha consentito ai Carabinieri di avviare subito le indagini.

Grazie alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza, pubbliche e private, i militari hanno ricostruito le fasi del tentato furto, riuscendo a individuare i presunti responsabili, denunciati all’Autorità giudiziaria.