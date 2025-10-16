Segnala una notizia

Talento cassanese della danza: Angelica nella “Junior Company Evolution Dance Platform” in Germania

Ionio

Talento cassanese della danza: Angelica nella “Junior Company Evolution Dance Platform” in Germania

Un nuovo percorso e una nuova soddisfazione per la giovane danzatrice ventenne. Dopo anni di studio e sacrifici, Angelica Paternostro di Cassano Ionio inizia una nuova avventura europea

Pubblicato

1 ora fa

il

angelica paternostro

CASSANO IONIO (CS) – Angelica Paternostro, classe 2005 e originaria di Cassano All’Ionio, è stata recentemente selezionata per entrare nella prestigiosa Junior Company Evolution Dance Platform di Magonza, progetto diretto dal coreografo Stephen Delattre in collaborazione con la rinomata Delattre Dance Company. Una conquista importante, frutto di anni di formazione intensa, costante crescita artistica e soprattutto un sogno che porta nel cuore fin da bambina. Negli ultimi tre anni, Angelica ha studiato presso il Balletto di Calabria, perfezionando tecnica ed espressività sotto la guida attenta del maestro Francesco Sorrentino. Un percorso che le ha permesso di emergere in numerosi concorsi nazionali, dove si è distinta per grazia, potenza interpretativa e straordinaria maturità scenica.

Tra le tappe più significative della sua giovane carriera figura anche la partecipazione al programma “Ballando on the Road“, andato in onda su Rai 1, un’esperienza televisiva che l’ha messa a confronto con artisti di calibro nazionale e ha acceso i riflettori sul suo talento. Nell’estate appena trascorsa, Angelica ha svolto uno stage presso il Balletto del Sud di Lecce, una delle compagnie più autorevoli nel panorama della danza italiana, ampliando ulteriormente le sue competenze e il suo orizzonte professionale.

Oggi, a soli vent’anni, la sua partenza per la Germania segna l’inizio di un nuovo capitolo artistico, che promette di essere ricco di esperienze internazionali e opportunità di crescita. Angelica Paternostro rappresenta non solo un vanto per la sua città natale, ma anche un esempio concreto di come la passione, unita a impegno e tenacia, possa trasformare un sogno in realtà.

