Studiare online, crescere ovunque: con l’università online anche esami in presenza a Cosenza

COSENZA – L’innovazione corre veloce e le professioni cambiano alla stessa velocità, il digitale non è più solo un settore: è il linguaggio del futuro. Ed è proprio attraverso la formazione digitale che possiamo renderci protagonisti del cambiamento, anziché subirlo. Lo dichiara Carlo Livio Sante Spina, oggi in commissione d’esame e responsabile Sede Universitaria Guglielmo Marconi di Cosenza. “Scommettere su un’educazione moderna, accessibile e continua significa scommettere su un’Italia più forte, più preparata, più libera. Significa credere che la crescita personale è la base per il progresso collettivo.

La formazione è la chiave del futuro. In un mondo che cambia a una velocità senza precedenti, non basta più fermarsi alla conoscenza acquisita: è fondamentale continuare a formarsi, aggiornarsi, investire su se stessi. La formazione universitaria non è solo un titolo, ma un punto di partenza per costruire una mentalità critica, aperta, capace di adattarsi e affrontare sfide complesse. Oggi, il digitale ha reso l’apprendimento più accessibile e flessibile che mai, permettendoci di conciliare studio, lavoro e vita personale. Ma ha anche alzato l’asticella: per restare al passo con i livelli più competitivi, è necessario essere sempre un passo avanti, pronti a evolversi e a reinventarsi.

Investire nella propria formazione significa scegliere di crescere. Significa scegliere il proprio futuro. E in questo contesto, Unimarconi rappresenta la risposta giusta: un’università che unisce solidità accademica e innovazione digitale, offrendo un modello formativo su misura, pensato per chi vuole davvero fare la differenza. Perché la formazione non è solo la base di tutto: è la strada verso ciò che vogliamo diventare. Con Unimarconi, gli studenti possono contare su un percorso flessibile e di qualità, che combina la comodità della didattica online con la garanzia di esami in presenza presso la sede accreditata di Cosenza, oltre alla possibilità di sostenere le prove anche in modalità online, nel pieno rispetto degli standard accademici. Un’università pensata per chi guarda avanti, coniugando libertà, competenza e futuro.