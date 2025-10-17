Segnala una notizia

Strage dei carabinieri, le forze dell’ordine di Cosenza omaggiano i colleghi scomparsi

Anche Cosenza si stringe – insiem all’Italia intera – nel dolore per la morte dei tre carabinieri morti nell’agguato di Castel D’Azzano a causa dell’esplosione di una palazzina, durante uno sgombero

COSENZA – L’Italia intera si stringe nel dolore per la morte dei tre carabinieri morti nell’agguato di Castel D’Azzano, alle porte di Verona. Polizia e Carabinieri hanno omaggiato i carabinieri scomparsi, con le celebrazioni davanti la caserma dell’Arma di Cosenza.

“Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo, – scrive in una nota l’Arma – desidera rivolgere, a nome di tutti i Carabinieri della Provincia, sentimenti di sincera e commossa gratitudine al Signor Prefetto, al Signor Questore e ai colleghi della Polizia di Stato delle varie articolazioni presenti nella Provincia di Cosenza, nonché al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Paola e al Comando della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Castrovillari, per le significative manifestazioni di cordoglio, di solidarietà e di vicinanza espresse all’Arma dei Carabinieri, in questi giorni di grave lutto per l’Istituzione. Analogo ringraziamento è rivolto ai rappresentanti delle Amministrazioni locali, degli istituti di istruzione e ai cittadini che hanno inteso attestare, con la loro visita alle caserme o facendo pervenire omaggi floreali e messaggi di vicinanza, le loro condoglianze all’Arma, in ricordo dei Carabinieri deceduti a Castel D’Azzano”.

