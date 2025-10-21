Stazione Vaglio Lise, FDI: «simbolo di abbandono e incapacità amministrativa. Da Caruso nessuna azione di rilancio»

COSENZA – Fratelli d’Italia, tramite il dirigente Provinciale Bruno Converso, denuncia con forza le condizioni di degrado e incuria in cui versa la stazione ferroviaria di Vaglio Lise. «Un’area che potrebbe rappresentare un nodo strategico per la mobilità e il commercio cittadino, ma che oggi appare come un luogo dimenticato dalle istituzioni. La maggior parte dei locali interni alla stazione è vuota, i negozi sono chiusi e l’intera struttura è pressoché deserta, complice la scarsissima presenza di treni. Il recente crollo di un solaio nei pressi della fermata degli autobus è solo l’ultimo episodio che testimonia lo stato di abbandono e il totale disinteresse anche e soprattutto da parte di Trenitalia».

Stazione di Vaglio Lise “Da Caruso nessuna azione”

Bruno Converso attacca poi il sindaco di Cosenza Franz Caruso «non ha mostrato alcuna volontà di promuovere nemmeno le minime condizioni di vivibilità della zona. Nessuna proposta, nessuna idea: eppure basterebbe poco per iniziare a riqualificare l’area, ad esempio trasferendo lì un poliambulatorio medico, che godrebbe di ampi parcheggi, o il comando dei vigili urbani, come si ipotizzava in passato».

“Il sindaco aumenta le tasse e inaugura una scaletta”

«La giunta comunale sembra incapace di immaginare soluzioni concrete per una zona che potrebbe diventare un punto nevralgico per il rilancio del commercio locale. Mentre le attività commerciali chiudono e il tessuto economico cittadino si impoverisce, il sindaco aumenta le tasse per l’occupazione del suolo pubblico e si compiace per il ripristino di una semplice scaletta, presentata come un’opera titanica, quando dovrebbe rientrare nella normale amministrazione. Questa amministrazione – conclude Converso – fa rimpiangere tutte le precedenti. E gli elettori, ormai, se ne stanno accorgendo».