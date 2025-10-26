Statale 106, conferenza annuale di “Basta Vittime”: focus su sicurezza e ammodernamento

CATANZARO – L’organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” ha promosso per giovedì prossimo 30 ottobre, alle ore 11:00, presso l’Hotel Guglielmo di Catanzaro, la conferenza stampa annuale. Un appuntamento diventato ormai centrale per discutere, in modo serio e documentato, delle criticità e dei progetti in corso lungo la Statale 106 “Jonica”, una delle arterie più pericolose e controverse d’Italia.

Statale 106, incontro con istituzioni e cittadini

Nel corso dell’incontro, aperto a stampa, istituzioni, associazioni e cittadini, si parlerà dello stato attuale della strada, dei lavori in corso tra Sibari e Roseto Capo-Spulico, del finanziamento della tratta Sibari – Corigliano-Rossano, e dell’ammodernamento del tracciato Crotone – Catanzaro. Attenzione anche alla progettazione delle future tratte verso Reggio Calabria.

L’obiettivo è denunciare ciò che ancora non funziona, ma anche condividere risultati concreti, ottenuti grazie all’impegno civile e al lavoro costante dell’organizzazione. «Non sarà solo un momento di denuncia – scrive l’associazione – ma anche l’occasione per annunciare novità importanti frutto di anni di battaglie insieme ai cittadini calabresi».