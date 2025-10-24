Stadio Marulla, restyling totale (dentro e fuori): curve vicine al campo, parco commerciale e hotel

COSENZA – Presentazione ufficiale presso il Salone di Rappresentanza del Comune di Cosenza per il restyling dello stadio “San Vito-Gigi Marulla“. Pronto un piano di rifacimento a 360 gradi che coinvolgerà tutti i settori dello stadio rossoblù e anche la zona esterna dell’impianto sportivo.

Alla presentazione sul rifacimento dello stadio “Marulla” hanno partecipato il sindaco Franz Caruso, l’assessore ai Lavori Pubblici Damiano Covelli, l’architetto Riccardo Cefarelli dello studio Gau Arena – la società che ha redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica – nonché Salvatore Modesto, dirigente del Settore Infrastrutture del Comune. Il periodo non è di certo dei migliori – specialmente vista la protesta dei tifosi contro la presidenza di Eugenio Guarascio – intanto però un impianto ammodernato di tutto punto è sicuramente un aspetto degno di nota, a prescindere da tutto e da tutti.

L’investimento di 7 milioni di euro è stato ricevuto dalla Regione Calabria, insieme ad altri fondi pubblici e privati che arriveranno per completare l’intera opera dentro e fuori dallo stadio. Parlando nel dettaglio del tempio del calcio cosentino, invece, il progetto prevede una struttura moderna ideata per avvicinare il pubblico al campo: campo a soli 6 metri e mezzo di distanza dagli spalti, una novità assoluta per uno stadio che ha oltre 60 anni di storia.

Restyling stadio Marulla, inizio dei lavori

L’attuale “San Vito – Gigi Marulla“, con i suoi 61 anni di storia, mostra ormai tutti i segni del tempo: è un impianto datato, scomodo e spesso lasciato in condizioni precarie. E ora si fa sul serio e finalmente si parte con il nuovo progetto a tinte rossoblù. Il restyling del “Marulla” dovrebbe iniziare dal termine dell’attuale stagione calcistica. Si opererà per settori: i lavori non avverranno quindi in tutto lo stadio e contemporaneamente, ma andando per gradi e zone.

Il sindaco ha annunciato un progetto ambizioso per la costruzione del nuovo stadio per il Cosenza Calcio. Si andrà avanti per fasi. Il primo step prevede la realizzazione delle nuove curve entro due anni. Ma si guarda anche alle zone esterne con una particolare attenzione alla creazione di nuove strutture. Il progetto prevede la creazione di un’area pubblica verde denominata “Lupo village”.

Ma non finisce qui perché il progetto propone ampi parcheggi, un teatro culturale, un parco commerciale e anche un hotel. Tante strutture pronte ad animare e riqualificare la zona intorno allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”. Il progetto prevede una copertura totale dei settori sfruttando anche un minor impatto ambientale e sfruttando l’utilizzo dei pannelli solari per tutto ciò che concerne l’energia.

Prima i lavori delle due Curve

Il progetto punta ad avvicinare la Curva Sud “Bergamini” e la Curva Nord “Catena” a meno di otto metri dal terreno di gioco: 6,5 metri separeranno gli spalti dal rettangolo di gioco. Si arriverà ad una capienza massima di poco più di 20mila persone, sempre procedendo con i lavori per gradi. Come già ribadito dal sindaco il progetto prevede prima dei lavori all’interno dello stadio (e anche fuori).

Ecco nel dettaglio gli spettatori dei settori più caldi del tifo rossoblù e anche del settore dedicato agli ospiti:

Curva Sud “Bergamini” >> 3.960 spettatori ;

>> ; Curva Nord “Catena” >> 2.992 spettatori;

Settore ospiti ridotto a 498 posti.

Il commento del sindaco Caruso

A spiegare i nuovi lavori è stato il sindaco Franz Caruso. “Insomma, dopo un po’ di tempo i tifosi chiedevano, oggi arrivano le risposte. Sì, è un progetto che avevamo avviato già da tempo e che oggi vede finalmente la luce. È un progetto ambizioso che però è in linea con quella che è la mia volontà di non aprire cantieri che poi restano illimitatamente aperti. Voglio aprirli e chiuderli e il progetto che oggi presentiamo è quello di uno stadio che si può realizzare a step. Sarà realizzato a cavallo dei due campionati, avremo le curve vicino al terreno di gioco, con naturalmente altre infrastrutture esterne che saranno conseguenze di questi lavori che partiranno e che vedranno impegnate la somma che abbiamo ricevuto dal Cipess“.

La restante parte dei fondi arriverà da investimenti privati. Attenzione al rettangolo di gioco con eventuali risorse pubbliche, comunali e anche in base a “quelle che saranno le disponibilità di bilancio oppure i finanziamenti che riusciremo ad intercettare“, ribadisce Caruso durante la conferenza stampa di presentazione del progetto. “Si spera in un intervento privato per realizzare questa opera, che è fondamentale per il recupero dell’area di via degli stadi, in vista di un nuovo svincolo autostradale. Sebbene la gestione dello stadio sia vincolata al Cosenza calcio, ci sono possibilità di utilizzo anche per altre società. Si parla anche di altri investitori per supportare il progetto“, continua il primo cittadino della città bruzia.

Il sindaco auspica un intervento per il recupero della zona di Via degli Stadi, in vista di un nuovo svincolo autostradale. “Sebbene la gestione dello stadio sia vincolata al Cosenza calcio, ci sono possibilità di utilizzo anche per altre società. Si parla anche di altri investitori per supportare il progetto“, ribadisce Caruso. Sguardo quindi al Marulla come volano per il rilancio di una parte della città, senza dimenticare altri aspetti legati a temi extra-calcistici.

E sulla questione della società rossoblù e del tira e molla legato a vendita o meno, il sindaco continua a mantenere la propria posizione in merito alla presidenza Guarascio. “Tornare il i tifosi allo stadio? È necessario che ci sia uno stravolgimento societario. Auspico che questo possa possa avvenire per avere una pacificazione nella nello sport. Lo sport deve unire. Mi trovo in sintonia con quello che ho sempre sostenuto e con quello che vogliono i tifosi. Ribadisco la mia convinzione da sempre: non ci sarà questo cambio al vertice perché secondo me l’attuale proprietà non venderà“.

Finanziamento per stadio e dintorni

Al momento è stata di fatto esclusa la possibilità di costruire un nuovo stadio, ma la città e l’intero popolo rossoblù potranno usufruire di uno stadio rivisitato di tutto punto. Attualmente sono 7,2 milioni di euro la cifra frutto di un finanziamento del Cipess: si tratta di una novità inserita nella programmazione del Fondo sociale comunitario 2021-2027. Con queste risorse sarà possibile effettuare un intervento di profonda riqualificazione dell’intervento, così da restituire al popolo rossoblù un’arena sportiva moderna e funzionale.

Oltre al rifacimento dello stadio si aggiungeranno tutta una serie di strutture anche esterne al rettangolo di gioco. Si va dal training center, al club house, passando per un’area pubblica verde denominata “Lupo village”. Ma non finisce qui perché il progetto propone ampi parcheggi, un teatro culturale, un parco commerciale e anche un hotel. Tante strutture pronte ad animare e riqualificare la zona del “San Vito-Gigi Marulla”.

Il Gruppo Gau Arena Architectural Design è una realtà italiana di eccellenza nel campo dell’architettura sportiva e delle grandi opere pubbliche. Si tratta di uno studio specializzato nella realizzazione di ristrutturazione degli impianti già esistenti. Spazio a fan experience, riduzione delle distanze fra spalti e terreno di gioco, nonché multifunzionalità degli spazi.

Basteranno gli oltre 7 milioni? Ovviamente NO

In realtà si tratta di un inizio visto che per una copertura completa dell’impianto sportivo non basteranno i 7,2 milioni di euro previsti, così come ribadito qualche tempo fa dall’assessore Covelli. Serviranno altri fondi, da qui la richiesta di un contributo da parte di investitori privati o tramite altre forme di finanziamento. Il sindaco ha comunque annunciato in conferenza stampa che il resto dei lavori sarà possibile grazie ad eventuali e ulteriori risorse pubbliche oltre che investimenti privati.

Anche il sindaco Caruso aveva precisato quanto ribadito. “Sette milioni di euro non sono certo pochi, ma non bastano per realizzare uno stadio completamente nuovo. Il mio impegno è quello di proseguire nel percorso volto ad attrarre nuove forme di finanziamento, così da poter inserire il San Vito-Marulla tra le strutture più moderne e funzionali del Mezzogiorno d’Italia“, ha spiegato qualche tempo fa il primo cittadino di Cosenza.