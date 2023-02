Zarate, lesione al crociato e stagione finita. E il Cosenza gli offre il rinnovo

COSENZA – Mauro Zarate, uscito ieri in barella e tra la lacrime al 54′ della ripresa, ha riportato una lesione del legamento crociato anteriore e con molta probabilità, sarà sottoposto ad intervento chirurgico. Questo quanto emerso oggi dagli approfondimenti strumentali a cui è stato sottoposto l’attaccante argentino. Mauro Zarate conclude così la sua stagione nel Cosenza dove era arrivato da poco meno di 20 giorni, per cercare di dare una mano ad una squadra che lotta per cercare di rimanere in serie B. Il presidente Guarascio gli offrirà ugualmente il rinnovo del contratto “come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro” si legge nella nota ufficiale della Società Cosenza Calcio.

Questo il comunicato “Nel corso della partita di ieri, il calciatore Mauro Zàrate ha riportato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina hanno evidenziato l’interessamento capsulo legamentoso (lesione del legamento crociato anteriore). Nelle prossime ore sarà valutata l’opportunità di intervenire chirurgicamente. A Mauro, che da subito ha mostrato grande attaccamento alla maglia e ha messo a disposizione dei compagni e dello staff tecnico talento ed esperienza, la Società augura di tornare in campo al più presto e proporrà all’attaccante di rinnovare il contratto in essere come segno di riconoscenza e stimolo per un pronto rientro.