Voca e Tutino ridanno il sorriso al Cosenza. Reggiana battuta 2 a 0, tra due settimane il derby

COSENZA – Il Cosenza torna ad assaporare il gusto dolce del successo preparandosi così nel migliore dei modi all’atteso derby di Calabria contro il Catanzaro in programma tra due settimana. Al Marulla la squadra di Caserta batte per due a zero la Reggiana tornano a mostrare anche ottime trame di gioco e quella verve che sembra persa, soprattutto nel primo tempo quando i rossoblu hanno praticamente iniziato ad attaccare dal primo minuto. Al 22′, al primo vero tiro in porta, il Cosenza raccoglie il frutto di una pressione pressoché costante nella metà campo della Reggiana, trovando il vantaggio con la rete numero 3 in campionato di Idriz Voca, su assist di Tutino, al termine di un’azione tutta in velocità con una prima conclusione di Forte deviata da Bardi. Goal confermato dopo un check del Var. Vantaggio legittimato dalla conclusione dalla distanza di D’Orazio deviata da Bardi e dal raddoppio divorato da Forte in pieno recupero che, da due passi, spara incredibilmente fuori l’assist al bacio dello stesso D’Orazio.

Nel secondo tempo tempo subito un brivido con il rigore prima fischiato e poi (giustamente) non convalidato dal Var alla Reggiana e che il signor Nicolò di Firenze aveva assegnato per un presunto fallo di Voca su Bianco. Le immagini chiariscono come l centrocampista del Cosenza arrivi per primo sulla palla. La gara si mantiene vibrante e giocata su ritmi veloci con il Cosenza che prova a colpire in contropiede per chiudere la gara e mettersi al sicuro. Al 77′ cross di Gondo, liscio in area di Marras e destro nell’angolino di Pieragnolo. Goal annullato per posizione di fuorigioco in partenza proprio di Gondo. Come accaduto con la Feralpisalò i rossoblu faticano nella ripresa a mantenere alta la pressione, mentre la Reggiana guadagna metri in avanti. Ma al minuto 81′ il Cosenza mette in ghiaccio la partita con il goal di Gennaro Tutino, che prima si fa respingere il calcio di rigore da da Bardi (concesso per un fallo di Rozzio su Florenzi dopo un dribbling in area), poi si si avventa sulla ribattuta scaraventando in rete. Finisce con il ritorno al successo del Cosenza che adesso si prepara al derby contro il Catanzaro.

La fotogallery di Cosenza-Reggiana

—————————————————————————————–———————————

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Martino; Meroni, Venturi, D’Orazio; Calò, Praszelik (85′ Zuccon); Mazzocchi (69′ Marras), Voca (75′ Florenzi), Tutino; Forte (75′ Zilli)

Panchina: Marson, Sgarbi, Rispoli, Fontanarosa, Marras, Crespi, Arioli, Zilli, Canotto, La Vardera, Florenzi, Zuccon

Allenatore: Fabio Caserta

AC REGGIANA (3-4-3): Bardi; Pieragnolo, Rozzio, Marcandalli, Syzminski (73′ Fiamozzi); Bianco (63′ Cigarini), Crnigoj (63′ Kabashi), Portanova; Girma (73′ Varela), Gondo, Antiste (72′ Melegoni)

Panchina: Sposito, Satalino, Varela, Fiamozzi, Libutti, Da Riva, Nardi, Melegoni, Kabashi

Allenatore: Alessandro Nesta

Arbitro: Signor Nicolò Baroni di Firenze

Assistenti: Signori Matteo Bottegoni di Terni e Marco Belsanti di Bari

IV uomo: Signor Antonino Costanza di Agrigento

SALA VAR: Signori Lorenzo Maggioni di Lecco e Oreste Muto di Torre Annunziata

Ammoniti: Mazzocchi (C), Portanova (R), Voca (C), Mercandalli (R), Cigarini (R), D’Orazio (C), Praszelik (C)

Espulsi:

Angoli: 3-2

Recupero: 5′ p.t. – 6′ s.t.

Note: Pomeriggio fresco e autunnale a Cosenza con cielo coperto, scrosci di pioggia e una temperature di circa 17 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni. Presenti poco meno di 4mila spettatori con un centinaio di tifosi amaranto sistemati nel settore ospiti.