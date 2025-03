Vincono Cittadella e Frosinone. Cosenza senza alternative: chiamato all’impresa a Modena

- Advertisement -

COSENZA – La prima del Cosenza in questa stagione senza Massimiliano Alvini. Dopo l’esonero del tecnico di Fucecchio, il timone della prima squadra è passato al duo formato da Nicola Belmonte e Francesco Tortelli, promossi dalle giovanili e chiamati all’impresa disperata ma soprattutto provando a dare una sterzata ad una serie di risultati che stanno spingendo i rossoblu verso la retrocessione. Questa mattina la conferenza stampa di Tortelli è stata annullata per il grave lutto che ha colpito Luca Garritano (rimasto a Cosenza) per la morte del papà Adolfo.

Stando alle prime indiscrezioni, non dovrebbe esserci rivoluzione tattica: la difesa a 3 rimarrà il punto fermo, con un baricentro più basso in fase di non possesso per garantire maggiore solidità. In avanti potrebbe rivedersi titolare Fumagalli mentre sulle fasce occasioni per Martino e Ricci con Florenzi ancora out e Caporale assente per squalifica mentre per la prima volta è stato convocato il giovane Cruz che in settimana si è allenato in gruppo. Nel frattempo, con le vittorie di Cittadella e Frosinone ed il pareggio di ieri del Sudtirol la situazione di classifica del Cosenza si fa sempre più complicata.

Cosenza chiamato al successo

Quello contro il Modena è un incontro cruciale per le sorti di entrambe le squadre: il Modena è in piena corsa per un piazzamento nei playoff, il Cosenza è alla disperata ricerca di una svolta e di punti vitali almeno per i play-out che dopo i risultati di oggi diventano un imperativo. I rossoblu sono a 21 punti fanalino di coda, a ben otto lunghezze dalla zona playout dove è precipitato proprio il Mantova sconfitto a Frosinone. Con appena undici gare al termine, Micai e compagni non possono più concedersi passi falsi. L’impegno sul campo di una formazione in crescita come il Modena – reduce dal successo esterno sul Cittadella – rappresenta l’ennesimo banco di prova.

I precedenti e il tabù del “Braglia” di Modena

La storia parla chiaro: il Cosenza non ha mai vinto sul campo del Modena. Nelle 9 sfide finora disputate al “Braglia”, i gialloblù hanno raccolto 6 vittorie e 3 pareggi, confermando la tradizione favorevole. L’ultimo confronto, nella passata stagione, terminò 1-1, con le reti dell’ex Gliozzi e di Gennaro Tutino. Questa volta, i rossoblù hanno l’obbligo di sfatare il tabù per mantenere viva la fiammella della speranza in un finale di stagione tutto in salita. I canarini, dopo l’importante vittoria contro il Cittadella, vogliono invece dare continuità ai risultati per provare ad agguantare la zona play-off. La direzione di gara sarà affidata a Maria Sole Ferrieri Caputi, passata alla storia come la prima donna ad arbitrare un match di Serie A. Sono 23 i convocati, fischio di inizio di Modena-Cosenza alle 15:00.