Vigilia di Sampdoria Cosenza. Caserta: «pronti a una grande partita. Non guardiamo la classifica»

COSENZA – Vigilia del match tra Cosenza e Sampdoria in programma domani pomeriggio alle 16:15 allo stadio “Luigi Ferraris”. Archiviata la sosta per le nazionali il Cosenza tornerà in campo con l’obiettivo di proseguire nella striscia di risultati e prestazioni positive delle ultime gare. Questa mattina seduta di rifinitura per la squadra, pranzo e partenza per Genova. Per quanto riguarda l’infermeria prosegue il lavoro differenziato per Cimino e Zilli mentre La Vardera non sarà disponibile. Per il resto tutti arruolabili e pronti per la sfida di domani. Prima della seduta di allenamento si è svolta la consueta conferenza stampa del tecnico Caserta.

Inevitabile non iniziare a parlare di una partita vibrante contro un avversario al momento difficoltà ma assolutamente pericoloso e temibile: “la squadra sta bene – ha detto il tecnico, si è allenata molto bene ed è concertata sulla sfida. Conosciamo la forza della Sampdoria, le difficoltà della partita e la qualità dell’avversario, nonostante la loro situazione in classifica. Sarà una partita difficilissima a prescindere dall’avversario che va valutato bene dal punto di vista tattico dobbiamo lavorare su noi stessi. La Sampdoria è una sqaudra forte costruita per vincere il campionato. Poi giocare a Genova in un ambiente caldo non è facile per nessuno. Dovremo essere bravi a restare concentrati, non farci condizionare dall’ambiente e restare aggrappati sempre alla partita“.

La sosta? Sarà il campo a dire se ci avrà fatto bene o male

“Poter lavorare e fare una settimana piena di lavoro è comunque in fatto positivo. Certo che quando fai le prestazioni e arrivano le prestazioni, continuare sull’entusiasmo è un fatto positivo. Alla fine è sempre il risultato che uscirà domani dal campo che ci dirà se la sosta ha fatto bene o male“.

Le condizioni di Zuccon e Martino

“Martino e Zuccon stanno meglio ma non ancora benissimo. Soprattutto Zuccon non è ancora in condizioni per fare 90 minuti quindi non partirà dall’inizio. Sul centrocampo abbiamo diverse soluzioni e sono valutazioni che farò prima della gara. Martino è rimasto tanto tempo fermo ed ha bisogno di minutaggio, quindi anche lui non ha i 90 minuti. Problemi di formazioni per la Sampdoria e aria di crisi? Leggo poco e cerco di guardare quello che dobbiamo fare noi. Anche noi abbiamo problemi di infermeria mi concentro in casa nostra”.

Esame di maturità? Tutte le partite lo sono

“Tutte le partite sono un banco di prova importante. Non so se sia un esame di maturità per il Cosenza. Chiaro che, fare una grande prestazione e uscire con un risultato da Genova, ti da qualcosa in più. Non è la partita di Genova che cambia il nostro percorso. Dobbiamo fare bene come a Pisa e Palermo. La Samp non ha iniziato bene ma ha tutte le qualità per uscirne. Noi non dobbiamo guardare la classifica ma continuare solo a fare bene.