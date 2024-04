Viali «occorre spezzare questo trend negativo. Squadra in ritiro? Se puó servire sì»

COSENZA – É un Viali deluso e scuro in volto quello che si presenta nella sala stampa del Marulla, chiamato ad analizzare una sconfitta pesante per il Cosenza, battuto in rimonta dal Brescia e precipitato in piena bagarre salvezza. Rossoblu che continuano a mostrare enormi limiti caratteriali e una fragilità mentale preoccupante: “dobbiamo rompere questo trend, io non sono stato capace di farlo”.

“Squadra in ritiro? Forse puó essere la soluzione. Gli episodi ci hanno condannato. A differenza di Terni non siamo mai usciti dalla gara, ma abbiamo sbagliato i tempi nelle uscite dopo il vantaggio e ci siamo schiacciati troppo lasciando al Brescia la possibilità di passeggiare”.

“Se stiamo sulla prestazione non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo provato a vincere in tutti i modi anche sbagliando e con frenesia. Il primo tempo dopo aver trovato il vantaggio abbiamo perso metri, e succede che il goal lo prendi. Nella ripresa eravamo partiti anche bene, ma la smania di vincere ci ha fatto perdere concentrazione e commettere tanti errori. Non siamo riusciti a tenere i rirmi alti ma anche il caldo non ci ha aiutato. Dentro il campo serve anima e capire come raggiungere il risultato. Quando c’è un cambio di allenatore a 9 gare dalla fine, significa che un allarme già c’era. Tutte le gare sono spesso in equilibrio e serve testa e mentalità per portare a casa il risultato. Chi fa la differenza in questo campionato é chi sa convivere con le difficoltà”.

Maran: “vittoria meritata. Grande prestazione del Brescia”

In sala stampa anche Maran, tecnico del Brescia “a parte il salvataggio di Bisoli e il goal nostro arrivato subito dopo, guardando i 90 minuti abbiamo avuto diverse occasioni. Voglio sottolineare la prestazione: abbiamo meritato di vincere contro un buon Cosenza. Abbiamo sofferto poco, nonostante il caldo; siamo cresciuti nel corso della gara e alla fine é arrivata una vittoria meritata. Il Cosenza? Ha trovato davanti una squadra che girava bene palla. Il Brescia ha costretto il Cosenza ad abbassarsi, piú che demerito del Cosenza, i meriti li voglio dare al mio Brescia ed anche ai ragazzi che sono entrati nella ripresa”.