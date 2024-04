Viali: “ho visto grande spirito di squadra. Bravi a riprenderla due volte, ripartiamo con fiducia”

PIACENZA – Soddisfatto non tanto per il pareggio in rimonta, anche se come ha evidenziato nel dopo gara “anche un punto è sempre utile nel finale di campionato” ma per come la squadra ha reagito ad una settimana difficile fatta anche di “troppe chiacchiere”. Mister Viali si presenta nella sala stampa del Garili e commenta così il 2 a 2 maturato contro la Feralpisalò “ho visto in campo una squadra che ha saputo soffrire e rimanere in partita. Sò quanto siano importanti a Cosenza i risultati, avendolo percepito già lo scorso anno. Posso dire che i ragazzi vogliono uscire da questo momento negativo e vogliono farlo con grande determinazione e presenza in campo. Volevano dimostrare ai tifosi quanto sono attaccati alla maglia e hanno fatto di tutto per dimostrare che credono in un nuovo percorso e anche io. Lunedì ripartiremo con maggiore fiducia e cercheremo di migliorare. Il pareggio? È comunque un punto utile in questo finale di campionato”.

“Siamo stati bravi a raddrizzarla due volte contro una sqaudra che con le big è rimasta sempre in gara. Riprendere un doppio svantaggio è importante. Siamo partiti fortissimo, potevamo segnare due o tre volte ma paradossalmente siamo andati sotto. Poi nel secondo tempo c‘è stato l’episodio del rigore ma la squadra ha continuato a crederci e ha raddrizzato nuovamente la gara, Volevamo vincere ma abbiamo rischiato regalando un contropiede folle. Un errore finale da evitare ma preferisco una squadra che tenta il tutto per tutto. Ancora in Ritiro? Non credo” ha chiosato il tecnico.