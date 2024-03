Viali «20 minuti nel secondo tempo inaccettabili. Non possiamo uscire così dalla gara»

TERNI – Esordio amaro per Viali con il Cosenza, sconfitto a Terni e risucchiato verso il basso proprio dal successo dei neroverdi, che si portano a due punti dai rossoblu. Cosenza che paga un secondo tempo pessimo anche per merito della Ternana brava ad approfittare del crollo mentale dei lupi.

William Viali commenta cosí la metamorfosi: “cosa é successo? É la stessa cosa che ci siamo detti noi negli spogliatoi. I primi 20 minuti del secondo tempo sono stati inaccettabili, alla luce del primo tempo. Io posso parlare solo per oggi. É una squadra che ha mostrato di potersela giocare con tutti – ha dichiarato il tecnico – ma é chiaro che la testa fa la differenza”.

“A inizio ripresa siamo usciti dalla partita – ha commentato – poi con i cambi qualcosa é cambiato e abbiamo preso il goal proprio quanto sembravano tornati in gara. Il tempo non é enorme ma la pausa ci aiuterà in qualcosina. Dobbiamo migliorare nel leggere le partite come quella di oggi, dopo un primo tempo nel quale abbiamo fatto bene e dove non possiamo uscire dalla gara. L’occasione di Crespi avrebbe raddrizzato il risultato ma così non é stato”. Riguardo alla prestazione della Ternana “l’ho vista come me l’aspettavo. Il secondo tempo – ha concluso il tecnico del Cosenza – ha dato loro forza e sono stati bravi a segnare e vincere”.