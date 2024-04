Venerdì al Marulla Italia-Paesi Bassi, staccati 2.500 biglietti. Soncin «giochiamo in un campo storico»

COSENZA – Cresce l’attesa in città per la Italia-Paesi Bassi femminile, prima gara valevole per le qualificazioni all’Europeo 2025, in programma venerdì allo Stadio Marulla di Cosenza con il tragitto che conduce in Svizzera, dove nell’estate 2025 si disputeranno i prossimi campionati europei femminili. Con un raduno cominciato in un’aria pasquale da domenica, si esordirà nel girone venerdì pomeriggio (calcio d’inizio alle ore 18,15, diretta tv su Rai2). Poi, martedì 9 aprile, la sfida in Finlandia, con l’obiettivo generale di arrivare tra le prime due – in un girone che comprende anche la Norvegia – per staccare il pass per la Svizzera.

Soncin: “possiamo fare ancora meglio”

Cosenza tornerà a ospitare le Azzurre ventotto anni dopo il successo italiano contro l’Inghilterra nelle qualificazioni agli Europei del ’97: “Il calore che troveremo allo stadio – commenta convinto il tecnico Soncin – sarà un fattore. Giocheremo in un campo storico come il ‘San Vito-Gigi Marulla’. La Nazionale è di tutti ed è giusto che giri tutto il Paese”. Al momento sono stati emessi oltre 2.500 biglietti.

Italia-Paesi Bassi: biglietti in vendita anche al botteghino

I biglietti per Italia-Paesi Bassi sono in vendita presso le agenzie Vivaticket abilitate e sui siti figc.vivaticket.it e vivaticket.com al prezzo di 14 euro (tribuna principale) o 5 euro (tribuna opposta). È prevista una riduzione per gli Under 18 e gli Over 65, che potranno assistere al match dal settore distinti pagando 1 euro (per tutte le info sulla biglietteria clicca qui). Il giorno gara, lo stesso venerdì 5 aprile, il botteghino dello stadio sarà aperto per la vendita dei biglietti dalle ore 15 alle ore 19.

“Inizia un nuovo percorso”

“Le prestazioni delle ragazze dimostrano che si possa fare ancora molto. Voglio solo trasmettere la consapevolezza di poter crescere ancora, sia noi come squadra che tutto il sistema. Inizia “un nuovo percorso” per le Azzurre, come lo stesso Ct ha tenuto a sottolineare, scandendo a chiare lettere dall’aula magna di Coverciano prima. “È ovvio – ha aggiunto Soncin – che siano determinanti le prime partite, ma non saranno fondamentali: come lo stesso girone di Nations League ci ha insegnato, si deciderà tutto a luglio, con le ultime gare”. Soncin indica la strada alle sue calciatrici, sottolineando come i Paesi Bassi siano “una squadra di assoluto valore. Da parte nostra deve esserci la giusta umiltà, che le ragazze hanno sempre dimostrato di avere. Loro sono una squadra molto verticale, ma siamo consapevoli e convinti di avere tutte le armi a disposizione per colpirle. Ho tante soluzioni a disposizione e in tutti i reparti; posso variare anche sistemi di gioco all’interno della stessa partita”.

Vista l’indisponibilità, la calciatrice Annamaria Serturini ha fatto rientro al proprio club di appartenenza. Nel gruppo azzurro è arrivata invece la centrocampista del Sassuolo, Cecilia Prugna.

L’elenco delle convocate

Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina), Margot Shore (Hellas Verona);

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Sampdoria), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Giulia Dragoni (Barcellona), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Cecilia Prugna (Sassuolo), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Inter), Michela Cambiaghi (Inter), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Everton).

INIZIATIVA KOMEN ITALIA. Grazie alla collaborazione con la FIGC, le unità mobili della Carovana della Prevenzione di Komen Italia raggiungeranno la Calabria per assicurare alle donne l’accesso a opportunità efficaci ed eque di protezione della propria salute. Giovedì 4 e venerdì 5 aprile Komen Italia sarà a Cosenza per offrire visite specialistiche per la prevenzione dei tumori del seno riservate alle donne fuori screening regionali e, in particolare, mammografie per donne fra i 40 e i 49 anni e over 70 ed ecografie senologiche per donne under 40.