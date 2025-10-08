HomeSport

Un attaccante in più per il Cosenza Calcio: ufficiale l’ingaggio di Giacomo Beretta

Il Cosenza Calcio ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante 32enne. Per l'ex Lecco e Pro Patria contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
COSENZA – Si allenava in città da alcuni giorni dopo aver trovato l’intesa con il Cosenza Calcio che oggi ha ufficializzato il suo ingaggio. Parliamo di Giacomo Beretta, attaccante classe 1992, rimasto svincolato dopo l’ultima stagione in Serie C alla Pro Patria dove ha collezionato 30 presenze e 4 reti.

Giacomo Beretta l’ultima stagione alla ProPatria

Beretta va ad aggiungere un tassello importante nel reparto offensivo del Cosenza, dove il solo Mazzocchi cantava e portava la croce. Attaccante di grandissima esperienza, Beretta ha giocato in diverse squadre dalla serie B e C dove ha collezionato oltre 300 presenze e 56 reti tra Pro Vercelli, Virtus Entella, Carpi, Ascoli, Cittadella e Padova. Foggia (due stagioni), Lecco e Pro Patria e sue ultime squadre. Beretta ha firmato un contratto fino a giugno del prossimo anno con opzione di rinnovo per altri 12 mesi.

Il Comunicato ufficiale del Cosenza Calcio

Questo il comunicato della società” Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giacomo Beretta. L’attaccante, nato a Varese il 14 marzo del 1992, ha giocato con l’Aurora Pro Patria nella stagione scorsa.

Nella sua lunga carriera ha vestito le maglie anche di Milan, Ascoli, Juve Stabia, Pavia, Lecce, Pro Vercelli, Virtus Entella, Carpi, Foggia, Padova, Cittadella e Lecco collezionando complessivamente, tra Serie A, Serie B e Serie C 329 presenze e 56 gol. Beretta ha firmato un contratto con i rossoblù fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo per altri 12 mesi. Il calciatore sarà da subito a disposizione di mister Buscè“.

