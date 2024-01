Tutino: «i miei goal sono per il Cosenza. La squadra é sempre stata con Caserta»

COSENZA – Prima del tecnico a presentarsi in sala stampa Gennaro Tutino, autore di una tripletta (per lui sono 8 le reti stagionali) e di una prestazione sontuosa. Dopo la sfilza di pali e traverse colpite oggi tre goal tutti in una gara. L’attaccante napoletano ci ride sopra «la cosa a cui tenevo di più oggi era la vittoria, era fondamentale tornare al successo dopo l’ultimo periodo. Sempre per un pelo nn eravamo riusciti a portare a casa il risultato ed oggi era importante tornare a vincere. Anche a Cremona avevano fatto una bella gara, giocando a viso aperto come facciamo con tutti ma non avevamo portato a casa punti».

I miei goal? «Sono contentissimo – spiega l’attaccante – e spero servono a dare una mano a questa squadra che nell’ultimo periodo ha raccolto poco. Ma noi abbiamo sempre giocato a viso aperto con tutti cercando di vincere. Oggi magari gli episodi ci hanno girato bene in altre gare no. Dobbiamo continuare a lavorare e e fare punti».

Caserta? «La squadra é sempre stata con l’allenatore, basta vedere le partite che abbiamo fatto. Io mi trovo benissimo con lui ed è uno dei migliori tecnici che ho avuto. Adesso questa è una sqaudra che gioca a calcio e vogliamo portare il Cosenza in una nuova dimensione. Negli altri anni si andava a Parma o Palermo sperando nel miracolo, adesso te la giochi con tutti»