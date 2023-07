Trebisacce e i suoi campioni, la pallavolista Muscetta e il bodybuilder Giordano

TREBISACCE (CS) – Lei 14 anni, schiacciatrice e tra le migliori 500 pallavoliste del Trofeo delle regioni #AeQuilibriumCup 2023 che ha visto disputarsi la finale a Campobasso; lui, 23enne, giovane promessa del culturismo, sul secondo gradino più alto del podio del concorso internazionale Mr Universe Ifbb Fit Italy. Miriana Muscetta e Mattia Giordano, talenti ed eccellenze dello sport, sono motivo d’orgoglio per l’intera comunità e per la Calabria.

È quanto dichiara il sindaco di Trebisacce, Alex Aurelio complimentandosi insieme al delegato allo Sport, Leonardo La Polla, con i due atleti e concittadini per gli straordinari risultati raggiunti che contribuiscono non solo a portare alto il nome della Città, ma che rappresentano un modello per i loro coetanei ed uno stimolo prezioso a comportamenti e stili di vita sana.

MIRIANA MUSCETTA

Ottimo esordio al Trofeo delle Regioni #AeQuilibriumCup 2023 per la schiacciatrice della Nova Volley Trebisacce. Sul rettangolo di gioco del Palasport di Campobasso la giovane, chiamata dai coach Veronica Imbrogno e Luigi Zangaro tra le fila della Rappresentativa Calabria, ha messo in luce tutto il suo talento e le sue doti atletiche risultando tra le migliori pallavoliste delle oltre 500 che hanno preso parte dal torneo.

MATTIA GIORDANO

Un secondo posto internazionale al Mr Universe Ifbb Fit Italy nella categoria Classic physique per il bodybuilder cresciuto nella palestra del maestro trebisaccese Giuseppe Odoguardi. Davanti a lui solo il campione polacco, professionista, Mateusz Jerzy. Una vera e propria falcata a suon di muscoli e stile quella di Giordano che dopo lo strepitoso esordio al Grand prix di Taranto The Big One, dopo la conferma all’Ifbb di Pomezia, dove ha fatto incetta di primi posti e piazzamenti, e la consacrazione agli International Fitness and Bodybuilding di Roma, ha ottenuto la qualificazione alla competizione universale che si è tenuta sempre nella Capitale e che gli è valsa un meritatissimo argento assoluto che gli consente di sperare concretamente ad ambire al primo tesserino da professionista.