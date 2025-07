Tragedia in Spagna: morto in un incidente l’attaccante del Liverpool Diogo Jota. Si era appena sposato

- Advertisement -

SANBRIA – Dramma nel mondo del calcio. Diogo Jota, calciatore portoghese del Liverpool, 28 anni, è morto questa mattina presto in un incidente stradale avvenuto In Spagna nella provincia di Sanabria che si trova nella regione di Zamora. L’incidente è avvenuto nei pressi della regione di Zamora, nella provincia. Il giocatore del Liverpool è morto quando l’auto su cui viaggiava anche il fratello André, calciatore professionista di 26 anni di Penafiel, è uscita di strada ed ha preso fuoco come hanno raccontato alcuni testimoni che hanno chiamato i soccorsi. Secondo le prime ipotesi a provocare il tragico incidente lo scoppio di un pneumatico dell’auto.

Diogo Jota si era sposato 10 giorni fa con la sua fidanzata, Rute Cardoso. La coppia aveva tre figli: Denis (2021), Duarte (2023) e una bimba nata nel 2024. Diogo Jota , 28 anni, era arrivato al Liverpool nel 2020 dal Wolverhampton dove era stato acquistato per 44,7 milioni di euro. Da allora, aveva collezionato 182 presenze con i Reds, segnando 65 gol e fornendo 26 assist. Con la maglia dei reds aveva vinto tre titoli: una Premier League (2024-25), una FA Cup (2021-22) e una Coppa di Lega (2021-22).