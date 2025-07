Tonino Lorenzi alla guida del progetto tecnico della Pirossigeno Cosenza Basket

- Advertisement -

COSENZA – La Pirossigeno Cosenza Basket ha già annunciato con orgoglio l’ingresso nel proprio staff tecnico del Professor Tonino Lorenzi, figura storica del basket cosentino e nazionale. Il coach vestirà un ruolo duplice: Supervisore Tecnico di tutte le squadre della società e Head Coach dell’Under 19. “L’entusiasmo contagioso di chi sta costruendo qualcosa di pulito”, così Lorenzi definisce la sua adesione alla Pirossigeno. “Quando Claudio Carofiglio (direttore generale) e Davide Durantini (team manager) mi hanno esposto il progetto, ho visto la stessa luce negli occhi che ho sempre avuto io. Qui non si cerca il risultato facile: si vuole seminare”.

Pirossigeno Cosenza Basket: un progetto tecnico ambizioso

Il ruolo di Supervisore Tecnico prevede la creazione di un’identità unica per tutte le compagini rossoblù: “Non vogliamo tante squadre, ma tanti anelli di una stessa catena – spiega Lorenzi –. Controllerò ogni allenamento, discuterò gli schemi con gli allenatori, osserverò i ragazzi. La mia porta sarà sempre aperta per suggerire e aprirmi al confronto”. L’Under 19 della Pirossigeno è composta perlopiù da un gruppo di ragazzi che il coach segue già da due anni e a cui ha trasmesso un bagaglio di esperienza fondato su “ascolto, sacrificio, lealtà”. “Questi ragazzi sanno che non accetto alibi, ma sanno anche che darei la vita per loro”, sottolinea l’allenatore.

Filosofia e valori

“Un coach è un artigiano di coscienze, non un venditore di vittorie”, questa la filosofia che Lorenzi trasmetterà a tutti i tecnici della società. Il suo approccio punta sulla crescita umana prima che sportiva: “Chiederò loro di guardare negli occhi i ragazzi dopo un errore, non di voltarsi. La partita più importante si gioca nell’anima di un adolescente”. E ai genitori che affidano i figli alla Pirossigeno, Lorenzi promette “onestà, chiarezza e passione”: “Non trasformeremo i vostri figli in campioni NBA, ma se lavoreranno con noi diventeranno uomini che sanno lottare, rispettare l’avversario e rialzarsi dopo un fallimento. E questo, nella vita, vale più di mille trofei”.

Un team di Eccellenza

Il Professor Lorenzi ha avuto parole di elogio anche per la compagine dirigenziale. Collaborerà strettamente con Claudio Carofiglio, “un entusiasta capace di infondere passione con piglio scanzonato ma estremamente professionale”, Davide Durantini, “un ritorno alle origini, l’ho visto ragazzino guerreggiare con la palla a spicchi”, e Fabio Lorenzi, suo figlio, che ricoprirà un doppio ruolo, quello assolutamente nuovo come Direttore sportivo della Pirossigeno e quello di delegato della Federazione Italiana Pallacanestro, che lo vede impegnato già da diverso tempo.

Obiettivi stagionali

“Fare gruppo. Creare un’atmosfera calda e accogliente in palestra”, questo il sogno di Lorenzi per la stagione. “Vedere tutti i ragazzi, dagli Under a quelli della Serie D, coinvolti e complici tra di loro. Senza differenze. Senza prime donne. Perché quando l’ultima riserva sente di essere importante come il capitano, abbiamo già vinto tutto”. Parola di coach!