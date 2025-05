Terzo posto in gara 1 a Misano per il cosentino Iaquinta nella Porsche Carrera Cup Italia

- Advertisement -

MISANO (RN) – Esordio dai due volti per Simone Iaquinta nella Porsche Carrera Cup Italia 2025, andata in scena sul tracciato del Misano World Circuit. Il pilota calabrese, originario di Castrovillari, già due volte campione del monomarca tricolore (2019 e 2020), è tornato in pista con i colori del team Prima Ghinzani Motorsport, al volante della Porsche 911 GT3 Cup dei Centri Porsche di Milano. E se in Gara 1 ha subito messo in chiaro le sue intenzioni salendo sul podio con un prezioso terzo posto, in Gara 2 è arrivata la doccia fredda di un ritiro forzato dopo un testacoda nelle fasi iniziali.

Gara 1.

Partito dalla seconda fila grazie al secondo miglior tempo in qualifica (1’35″044), Iaquinta ha saputo gestire una corsa intensa e combattuta. Dopo essersi accodato ai battistrada nelle prime curve, il pilota cosentino ha dovuto contenere per tutta la gara gli attacchi di Marvin Klein. Con esperienza e freddezza, Iaquinta ha mantenuto la terza posizione, difendendosi con abilità e tecnica soprattutto nella parte centrale della corsa.

Gara 2.

Tutto lasciava presagire un’altra prestazione da protagonista per Iaquinta nella seconda manche, ma la fortuna, stavolta, gli ha voltato le spalle. Scattato dalla prima posizione in griglia, il pilota calabrese è stato subito insidiato dagli avversari, finché un improvviso stallonamento ha fatto perdere il controllo della vettura al pilota di Castrovillari, costringendolo a un testacoda e al conseguente ritiro.

Un debutto che conferma la qualità e il talento del pilota calabrese, nonostante la sfortuna abbia detto la sua in gara 2. Iaquinta esce comunque da Misano con sensazioni positive e la consapevolezza di potersi confermare tra i grandi protagonisti di questa stagione.

“Abbiamo portato a casa un podio – ha dichiarato Iaquinta a fine gara – che era un nostro obiettivo. Abbiamo dato il massimo, tutti, cercando di dare soddisfazioni al pubblico e a chi ha lavorato affinché fosse tutto perfetto per l’esordio. Purtroppo – ha concluso il pilota di Castrovillari – in gara 2 le cose sono andate meno bene. Sono dispiaciuto, ma è necessario ripartire da quanto di buono abbiamo costruito finora”.