Tennis: la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup arrivano in Calabria, anche a Diamante

DIAMANTE (CS) – I trofei vinti dai campioni del mondo del tennis tornano in Calabria e attraversano tre città ed altrettante province. Passerà, infatti, da Diamante, Catanzaro e Reggio Calabria il Trophy tour, che porta nelle regioni italiane la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup, vinte dalle nostre nazionali nel novembre 2024. Chiaramente per la Coppa Davis si tratta di un ritorno, dopo il Trophy tour dello scorso anno, con l’insalatiera che aveva fatto tappa a Cosenza, Rende e Reggio Calabria, mentre per la Billie Jean King Cup è una “prima” in Calabria.

In realtà il legame fra il massimo torneo a squadre femminile e la Calabria è già abbastanza solido e tutto è nato ben sedici anni fa. Il riferimento è al trofeo vinto dalle azzurre, proprio in Calabria, precisamente a Reggio Calabria, sui campi del circolo tennis “Rocco Polimeni”, nel novembre del 2009, dall’Italia di Schiavone, Pennetta, Vinci, Errani, che vinse quella che allora si chiamava Fed Cup battendo in finale gli Stati Uniti.

E proprio a Reggio Calabria tornerà l’ambito trofeo come terza tappa del mini tour calabrese, che coincide con il periodo pasquale e che si aprirà mercoledì 16 aprile nel comune di Diamante, nota località turistica del tirreno cosentino. L’indomani, giovedì 17 aprile, i trofei si spostano a Catanzaro e nel pomeriggio, a partire dalle 15, saranno in mostra nel complesso monumentale del San Giovanni.

Il giorno successivo, venerdì 18 aprile, sempre a Catanzaro, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup saranno in esposizione nella casa di tutti i calabresi, ovvero alla Cittadella Regionale, sede della Regione Calabria, questa volta dalle 14 alle 21. Nella stessa occasione, sempre nella sede della Regione Calabria, il tennis calabrese, insieme alle istituzioni, si ritroveranno per i Fitp Calabria Awards 2024. Si tratta della consueta premiazione nel corso della quale saranno celebrati i migliori giocatori dell’anno appena trascorso. Il giorno seguente, praticamente ad un anno di distanza, si ritorna a Reggio Calabria, nella sede del Museo Archeologico, dove sarà possibile ammirare i trofei nel pomeriggio di sabato 19 aprile ed anche l’intera giornata di Pasqua.

“Sarà un’occasione straordinaria per le migliaia di appassionati calabresi di ammirare i due trofei mondiali vinti dall’Italia a novembre a Malaga – ha detto il Presidente del Comitato regionale della Fitp Calabria, Andrea Massimilla – Ospitare la Davis Cup e la Billie Jean King Cup e, per di più, farlo in sedi istituzionali e location iconiche è segno evidente del grande interesse e della credibilità crescente che il nostro movimento sta acquisendo su scala nazionale e territoriale, oltre a essere per noi insieme vanto e responsabilità”.

“Una data particolarmente importante per noi – ha sottolineato Massimilla – è quella di venerdì 18. Quest’anno abbiamo atteso più del solito prima di celebrare il mondo del nostro sport nel tradizionale appuntamento che sigilla una stagione sportiva, perché ci tenevamo a far coincidere due eventi in uno, i FITP Calabria Awards 2024 e il Trophy Tour 2025, e farlo nella principale sede istituzionale della nostra Regione. A sancire l’eccezionalità del momento storico che la nostra disciplina sta attraversando. Sarà una festa nella festa, all’insegna della racchetta e dei valori che il nostro sport si impegna quotidianamente a trasmettere e veicolare attraverso la passione e l’entusiasmo di atleti, tecnici e dirigenti che contribuiscono a fare grande questa disciplina. Anzi, queste discipline, visto che al tennis la nostra Federazione ha ormai affiancato in pianta stabile beachtennis, padel e pickleball, con numeri e coinvolgimento in crescita costante”.

“Siamo felici ed onorati – ha detto il Consigliere Fitp, Joe Lappano – di poter ospitare anche quest’anno in Calabria il trophy tour, che, rispetto a quanto accaduto dodici mesi fa, si arricchisce anche della Billie Jean King Cup. Siamo lieti, inoltre, che fra le sedi scelte per ospitare i trofei ci sia la Cittadella regionale, ovvero la sede istituzionale della Regione Calabria. L’attenzione con la quale le istituzioni guardano al mondo del tennis testimonia la crescente importanza che rivestono i nostri sport di racchetta anche nel panorama regionale. Proprio per questo l’ideale casa di tutti i calabresi è la location scelta per i FITP Calabria Awards 2024″.

LA TAPPA DI DIAMANTE

Sarà Diamante a inaugurare il Trophy Tour che porterà in Calabria la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. La città del Tirreno cosentino, infatti, mercoledì 16 aprile, dalle ore 9 alle ore 21, presso il Municipio ospiterà i due prestigiosi trofei vinti, nel novembre del 2024, dalla nazionale maschile e da quella femminile di tennis. Un evento unico per Diamante e per tutto il territorio dell’Alto Tirreno cosentino che accoglie la tappa del Trophy Tour, promosso dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. E cresce l’entusiasmo per questa manifestazione, organizzata dal Comune di Diamante, che vedrà Palazzo di Città trasformarsi in un percorso emozionante per ammirare da vicino questi due trofei iconici, che segna una storica doppietta per il tennis azzurro. Mentre davanti al Municipio saranno allestiti dei campetti da tennis e da pickleball, con dimostrazioni dei fiduciari regionali, gestite dal Tecnico nazionale responsabile per macroarea del Sud, Pierpaolo Vidiri.

«Siamo onorati e felici che la nostra Città sia stata scelta quale tappa di apertura del Trophy Tour che porterà poi, a Catanzaro e a Reggio Calabria, questi due trofei dalla valenza mondiale e che negli ultimi tempi hanno suggellato il grande talento delle tenniste e dei tennisti italiani. È una grande occasione per celebrare il tennis, i successi che uniscono passato e presente, e per contribuire a promuovere la cultura dello sport», dice il Presidente del Consiglio di Diamante, Mariano Casella. Dalle ore 9 alle ore 21, a Palazzo di Città, sportivi, cittadini, appassionati di tennis, scolaresche, atleti e famiglie potranno ammirare gratuitamente le due coppe, custodite nelle teche originali, i podi ufficiali e guardare contenuti multimediali dedicati alla storia del tennis italiano. Un percorso espositivo, inserito in una cornice istituzionale e di grande valore culturale, per far vivere un’emozione unica.

Alle ore 12, nella sala consiliare “Ernesto Caselli” è in programma una conferenza stampa sull’inizio del Trophy Tour in Calabria, a cui prenderanno parte tra gli altri il Sindaco di Diamante, Achille Ordine; il Presidente Casella; Joe Lappano, consigliere nazionale FITP; Gennaro Caselli, Vicepresidente del comitato regionale FITP Calabria; il magnifico Rettore dell’Università della Calabria, professor Nicola Leone. A moderare gli interventi, la giornalista Alessia Antonucci. «A nome dell’amministrazione comunale ringrazio in particolar modo Joe Lappano; il comitato regionale FITP Calabria, in persona del presidente Andrea Massimilla; Gennaro Caselli e tutti coloro i quali hanno reso possibile questa iniziativa e fatto sì che il sogno di tanti diventasse realtà», conclude il Presidente del Consiglio di Diamante, Mariano Casella.