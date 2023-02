Super Nasti ribalta la Reggina. Il derby se lo prende con merito un ottimo Cosenza

COSENZA – In un Marulla senza tifosi rossoblu per la quinta partita casalinga consecutiva, nello straziante ricordo del tragico naufragio del crotonese (le due squadre hanno giocato con il lutto al braccio) il derby se lo prende il Cosenza che ribalta la Reggina con una doppietta nel finale di super Marco Nasti che ridà ai rossoblu quello che il campo, ingiustamente aveva tolto e ribaltando proprio in zona cesarini la rete messa a segno sul finale di primo tempo dall’ex Gabriele Gori proprio al 45′ che concretizza il primo tiro in porta degli amaranto. L’attaccante prima insacca di testa l’assist di Delic, poi al 90′ scaraventa di potenza in rete l’assist di Rispoli e corre a prendere l’abbraccio del Marulla. Il Cosenza getta il cuore oltre l’ostacolo e i propri limiti, portato a casa un successo di platino.

Rispoli sbaglia, l’ex Gori no. Reggina avanti ma senza merito

Viali recupera Florenzi, in campo dal primo minuto, ma perde all’ultimo secondo Vaisanen, sostituito al centro della difesa da Rigione. In attacco spazio dal primo minuto per Zilli con alle sue spalle Marras e Cortinovis. Inizio abbastanza equilibrato, con leggera supremazia degli amaranto e Cosenza stretto e compatto pronto a ripartire in contropiede. Tanto agonismo in campo, ma poche azioni offensiva da una parte e dall’altra. E così’ per attendere la prima mezza occasione bisogna arrivare il 24′ con un l’indecisione di Micai e un pallone velenoso messo in mezzo da Canotto e liberato dalla difesa del Cosenza. Al 36′ è il Cosenza ad andare vicinissimo al vantaggio con una clamorosa occasione divorata da Ripoli, che spara sopra la traversa al termine di una bellissima azione in velocità, costruita d Florenzi e Cortinovis e rifinita da Marras. In campo c’è un ottimo Cosenza mentre la Reggina è affanno non riuscendo a trovando spazi. Ma come sempre accade, al primo errore i rossoblu vengono puniti. Pallone perso al limite dell’area, un rimpallo favorisce l’ex Gori che con un destro dal limite trova l’angolino nonostante il tuffo di Micai che riesce solo a sfiorare portando avanti gli amaranto al 45′.

Doppio Nasti, il Cosenza ribalta la Reggina e vince il derby

La ripresa si apre con un cambio negli amaranto (Criseting al posto di Hernani) e con l’occasione di Zilli, lanciato in porta da Cortonovis, che spara su Colombi in uscita. Ma l’azione era viziata da fuorigioco in partenza dell’attaccante rossoblu. Il Cosenza ci prova, alzando il proprio baricentro chiudendo la Reggina nella propria metà campo. Entrano Nasti e D’urso ma è D’Orazio, al 71′, ad avere sul sinistro il pallone giusto, ma il portiere della Reggina compie un miracolo e riesce a deviare con i piedi la conclusione a botta sicura del terzino, servito da un cross di Calò. Dall’altra parte Micai compie il suo primo intervento al 74′ deviando il destro do Strelec dal cuore dell’area. Nel Cosenza è sempre D’Orazio il più pericoloso. Suo il diagonale al minuto 80′ che esce di poco fuori. I rossoblu non mollano e proprio al 90′ capitalizzano la grande mole di gioco con l’inizuccata vincente di Nasti che sfrutta un assist di Delic. Un minuto dopo l’attaccante scaraventa in rete l’assist di Rispoli e fa esplodere il Marulla per un successo tanto incredibile quanto meritato.

Cosenza (4-3-2-1): Micai; Rispoli, Meroni, Rigione, D’Orazio; Florenzi (69′ D’Urso), Voca (60′ Calò), Brescianini; Marras, Cortinovis (81’Delic); Zilli (69′ Nasti)

Panchina: Marson; Calò; Kornvig; D’Urso; Saliahmidzic; Agostinelli; Delic; Nasti; Venturi; Martino; La Vardera, Prestianni

Allenatore: William Vial(i Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi, Cionek, Terranova, Liotti (81′ Bouah) ; Hernani Jr. (46′ Crisetig), Fabbian, Majer; Cicerelli (Camporese), Canotto (60′ Rivas); Gori (60′ Strelec)

Panchina: Contini; Lagonigro; Loiacono; Menez; Crisetig; Bouah; Galabinov; Strelec; Camporese; Lombardi; Bondo; Rivas

Allenatore: Filippo Inzaghi Arbitro: Signor Daniele Doveri di Roma 1

Assistenti: Signori Daniele Bindoni di Venezia Davide Imperiale di Genova

IV Uomo: Signor Mattia Pascarella di Nocera Inferiore

SALA VAR: Signori Eugenio Abbattista di Molfetta e Simone Sozza di Seregno Ammoniti: Cortinovis (C), Gori (R), Criseting (R), Meroni (C), Nasti (C)

Espulsi: Angoli: 7-1

Recupero: 1′ p.t. – Note: Serata fresca e umida a Cosenza con una temperatura di circa 10 gradi. Terreno del Marulla in ottime condizioni condizioni. Presenti poco più di 3mila spettatori, con 500 tifosi della Reggina sistemati nel settore ospiti. Prima del fischio d’inizio osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime del tragico naufragio avvenuto a Steccato di Cutro. Le due formazioni hanno giocato entrambe con il lutto al braccio. Il Cosenza Calcio ha deciso di devolvere in beneficienza ai minori l’incasso. Foto Cosenza Sudtirol a cura di Francesco Donato