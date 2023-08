Stadio Marulla: incontro tra Comune e ‘Cosenza nel Cuore’: «moderno e a misura di tifoso»

COSENZA – Una delegazione del direttivo dell’Associazione, Avv. Antonello Aprile e l’ing. Salvatore Arcuri, è stata ricevuta dall’assessore ai Lavori Pubblici del Comune, Damiano Covelli, alla presenza dell’ing. Pietro Filice, dopo la richiesta arrivata dalla stessa associazione per incontrarsi e chiarire alcuni aspetti relativi allo stadio San Vito-Gigi Marulla.

Convenzione e prezzi di mercato per bevande e alimenti

L’assessore Covelli ha illustrato i termini della convenzione siglata col Cosenza Calcio, in virtù della quale la società rossoblu potrà effettuare con celerità i lavori di ripristino della copertura della Tribuna Rao in modo da renderla fruibile ai tifosi nel più breve tempo possibile. Tra i vari punti, si evidenzia l’art. 10 della Convenzione, che prevede l’obbligo da parte del Cosenza calcio di verificare e garantire la massima qualità di bevande e altri prodotti alimentari, nel rispetto dei prezzi di mercato.

Richiesta di finanziamento di 9 milioni di euro

Nel corso dell’incontro l’attenzione è stata poi rivolta alla richiesta di finanziamento di 9 milioni di euro, che l’Amministrazione Comunale ha formulato alla Regione Calabria, con lo scopo di effettuare interventi per la riqualificazione dell’impianto. L’assessore ha precisato che ancora non si è avuto alcun riscontro dalla Cittadella Regionale, in merito all’accoglienza della richiesta ed agli eventuali tempi di erogazione. Tempi che, ricordiamo, per lo stadio Ceravolo di Catanzaro sono stati celerissimi. Covelli ha confidato che i tecnici comunali stanno valutando diversi tipi di intervento, ma orientativamente l’idea di base sarebbe quella di realizzare delle curve nuove a ridosso del terreno di gioco, oltre che intervenire su alcuni aspetti di contorno che comunque riqualificherebbero la struttura (bagni, tabellone luminoso, ecc).

Lo stadio nuovo e le richieste dei tifosi della Nord

L’Assessore, inoltre, ha assicurato che è intenzione dell’Amministrazione Comunale di ricostruire in toto lo stadio Marulla, con criteri moderni ed europei, anche attraverso l’apporto di metodi di project financing che coinvolgano soggetti imprenditoriali che hanno già dimostrato interesse. l’Associazione si è fatta portatrice, infine, delle istanze provenienti dai tifosi della Curva Nord che chiedono la rimozione della rete di protezione posta di fronte agli spalti, in corrispondenza dell’accesso carrabile al campo che impedisce una corretta visuale del campo di gioco, come impongono i nuovi criteri infrastrutturali FIGC. Si è anche discusso della abnorme capienza (rispetto a quanto indicato dai criteri infrastrutturali FIGC) del settore ospiti e dei “cuscinetti” che, di fatto, priva la tifoseria rossoblu della disponibilità di un cospicuo numero di posti, soprattutto durante le partite di cartello.

L’ing Filice e l’Assessore Covelli hanno preso atto della fondatezza delle istanze ed hanno garantito che avrebbero affrontato l’argomento anche in sede di commissione di vigilanza. L’incontro si è chiuso con l’auspicio, da parte dell’Associazione, che la disponibilità dimostrata nell’incontro stesso venga mantenuta in futuro e, soprattutto, che le idee messe sul tavolo trovino attuazione, per il bene della tifoseria e della cittadinanza. L’assessore Covelli ha ribadito la propria disponibilità al confronto ed all’ascolto delle istanze provenienti dalla tifoseria.