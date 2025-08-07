HomeSport

Stadio “Marulla”, aggiornato l’elenco ufficiale delle intitolazioni. A Emanuele Giacoia la tribuna stampa

Questo quanto deliberato dalla giunta Comunale anche in virtù della necessità di ridefinire la toponomastica interna dell’impianto in modo sistematico e aggiornato in vista dei prossimi lavori. Intitolata anche la sala Rai ala compianto giornalista Vicenzo D'Atri

COSENZA – La giunta comunale di Cosenza, con apposta delibera ha aggiornato l’elenco delle intitolazioni degli spazi e dei settori dello Stadio Comunale “San Vito – Gigi Marulla” anche in vista dei prossimi interventi di restyling e manutenzione. Lo scorso 9 aprile, infatti, il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici della Regione Calabria ha pubblicato il decreto di finanziamento (circa 7 milioni di euro) relativo alla riqualificazione dello Stadio Comunale “San Vito-Marulla”.

“Circostanza – si legge nella delibera – che aumenta l’opportunità di ridefinire la toponomastica interna dell’impianto in modo sistematico e aggiornato“. Inoltre “le denominazioni attribuite nel corso del tempo ad alcuni settori dello stadio risultano oggi superate in virtù di interventi strutturali e modifiche logistiche sopravvenute, rendendosi necessaria una riorganizzazione razionale e coerente dell’intitolazione degli spazi e una nuova corrispondente intitolazione“. Lo scorso 25 febbraio, s proposta del Consigliere Comunale Ivan Commodaro, è stata intitolata la “Tribuna A” (nota anche come “Tribuna scoperta”) ai Mario e Vincenzo Morelli, storici Presidenti del Cosenza Calcio e rappresentanti di spicco dell’imprenditoria locale.

La sala Rai alla memoria di Vincenzo D’Atri

Nell’attuale delibera sono state intitolate la sala (RAI) alla memoria di Vincenzo D’Atri “giornalista di comprovata fama, per anni capo dei servizi sportivi della sede Rai per la Calabria e autore dell’opera “Cosenza storia in rossoblù”, ritenuta di alto valore storico-documentale per la città.

La tribuna stampa a Emanuele Giacoia

Mentre, su ulteriori indicazione dell’Amministrazione, è emersa l’intenzione di procedere anche all’intitolazione di altro settore dello stadio (precisamente, l’attuale tribuna stampa, diversa da quella già intestata a Giuseppe Carci) alla memoria del giornalista Emanuele Giacoia, professionista di rilievo nazionale, già in forza alla Rai sin dal 1958, figura di prestigio del giornalismo sportivo, noto per la sua partecipazione alle trasmissioni “Tutto il calcio minuto per minuto” e “Novantesimo minuto”. Si è dunque proceduto all’aggiornamento dell’elenco ufficiale delle intitolazioni degli spazi dello Stadio Comunale “San Vito – Gigi Marulla”, secondo una nuova articolazione.

Tribuna Numerata
Settore Blu Centrale – Giuseppe Carci
Settore Rosso Nord – Mario e Vincenzo Morelli
Settore Rosso Sud – Raffaele Bruno
Settore Stampa – Emanuele Giacoia

Tribuna A Ovest
Domenico Reda

Tribuna B Est Coperta
Giancarlo Rao

Tribuna B est Scoperta
Francesco Giordano

Curva Sud
Denis Bergamini

Curva Nord
Massimiliano Catena

Sala conferenza
Giuseppe Baratta

Pista atletica
Stefano Grandinetti

Sala (RAI)
Vincenzo D’Atri

