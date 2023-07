Stadio Marulla: accordo sulla concessione quinquennale. Oggi l’approvazione in consiglio comunale

COSENZA – Sottoscritto (finalmente) l’accordo sulla concessione quinquennale dello Stadio Marulla al Cosenza Calcio. I soldi che la società rossoblu verserà nelle casse del Municipio, saranno utilizzati da quest’ultimo anche per intervenire con i lavori di messa in sicurezza dell’impianto.

I lavori alla Tribuna B Rao

Un impianto oramai vetusto, dove occorre intervenire al più presto anche sulla Tribuna B coperta “Giancarlao Rao”. Proprio i lavori in questo settore hanno aperto un vero e proprio dibattito con la richiesta di un cronoprogramma dettagliato degli interventi. In base alla convezione se ne occuperà il Cosenza Calcio che ha tutto l’interesse a riaprire al più presto il settore. Se non portati a termine, infatti, non permetterebbero neanche l’utilizzo della parte scoperta della Tribuna B. Il Cosenza Calcio ha previsto gli abbonamenti per questi due settori settori dello stadio Marulla, ma finché i lavori non saranno conclusi per ora i tifosi potranno solo effettuare una prenotazione.

Lo schema di convezione

Lo schema di convezione sottoscritto ieri dovrà essere approvato oggi dal Consiglio comunale che dovrà dare il via libera all’approvazione dello schema di convenzione. L’impianto potrà essere utilizzato dal Comune di Cosenza per eventi e manifestazioni (che non vadano a coincidere con quelli calcistici) e prevede un canone mensile di 90mila euro all’anno (rispetto ai 50mila precedenti) che, moltiplicato per 5 anni, porteranno nelle ‘prosciugate’ casse del Comune di Cosenza 450mila euro. Al Cosenza calcio spetterà la manutenzione ordinaria e straordinaria del terreno da gioco e la manutenzione ordinaria dell’impianto sportivo. Al Comune di Cosenza la manutenzione straordinaria. L’assessore Covelli, durante la riunione svolta ieri in commissione Sport, ha assicurato che l’obiettivo è quello di consegnare alla città un impianto a norma con quanto richiesto dalla Federazione e fruibile dai tifosi.