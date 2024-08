Sport: a Corigliano Rossano il torneo internazionale di beach volley

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Dopo la bandiera azzurra consegnata dal campione olimpico Maurizio Damiliano, il successo dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, l’appuntamento più importante della pallavolo giovanile italiana, la città torna ad essere capitale del beach volley ospitando per il secondo anno consecutivo l’evento internazionale Beach Pro Tour “Futures”.

Il circuito del Beach Pro Tour 2024 è il più importante al mondo per la disciplina, con la partecipazione dei migliori atleti al mondo in base alla propria posizione nel ranking mondiale. Dal 29 agosto al 1° settembre, sul lungomare di Schiavonea, nella zona dell’ex lido Nettuno, si scontreranno sulla sabbia 21 nazionalità diverse, maschili e femminili, che daranno vita ad una accesa contesa per la vittoria finale. La stagione del BPT 2024 sarà nuovamente articolata in tre categorie: Elite, Challenge e Futures.

Importante, dunque, lo sforzo della Federazione italiana pallavolo, che, con questi nuovi eventi del circuito mondiale, va ad impreziosire ancor di più un già ricco calendario, per una sempre maggiore promozione della disciplina su tutto il territorio. Il livello “Future”, secondo Volleyball World, permette di sviluppare la disciplina nei rispettivi Paesi ed ai giovani beachers di accumulare punti importanti per partecipare alle fasi finali.

Gli eventi sono in programma a Lecce, Messina, Corigliano-Rossano e Cervia

Al main draw di Corigliano-Rossano parteciperanno ben 56 coppie pronte a darsi battaglia ed in contemporanea, a livello internazionale, ci sarà un’altra tappa nella capitale polacca di Varsavia. Un grande evento sportivo, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale, immerso in un’atmosfera unica, la spiaggia di Schiavonea, non solo per gli appassionati di Beach Volley. Fra le coppie è stata data una wild card ad un duo la cui presenza alza ancor di più se possibile il livello della competizione.

Ivan Zaytsev e Daniele Lupo

Saranno presenti, Ivan Zaytsev e Daniele Lupo. Per Ivan Zaytsev, soprannominato “lo Zar“, che alla fine di questa stagione ha salutato la Lube Civitanova dove è tornato a giocare, per il secondo ciclo, dal 2021, non sarà la prima volta sulla sabbia. Il giocatore italiano, infatti, conta nel proprio palmarès anche un titolo di campione italiano di beach volley nel 2008. Un grandissimo campione che ha alle spalle una carriera straordinaria anche nella nazionale italiana. Dopo aver acquisito la cittadinanza italiana nel 2008, é stato convocato in nazionale, con la quale ha vinto l’oro ai XVI Giochi del Mediterraneo. Nel 2011, con la nazionale, ha vinto l’argento al campionato europeo, mentre nel 2012 ha conquistato la medaglia di bronzo ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra e nel 2016 l’argento ai Giochi della XXXI Olimpiade di Rio de Janeiro.

Al suo fianco potrà contare sull’esperienza di Daniele Lupo, che in coppia con il compagno storico Paolo Nicolai, alle Olimpiadi di Rio De Janeiro nel 2016, ha portato al collo un argento olimpico. La manifestazione, realizzata dalla Cev (Confédération Européenne de Volleyball) e da Volleyball World è stata organizzata per l’unica tappa in Calabria, quella di Corigliano-Rossano, insieme con il Comune e le associazioni Corigliano Volley, Sporting Club, Pallavolo Rossano Asd, Asd Polisportiva Murialdina Volley Murialdo.

“Per il secondo anno consecutivo – ha dichiarato l’assessore comunale allo sport e turismo, Costantino Argentino – Corigliano Rossano è al centro del beach volley internazionale con la tappa del Beach Pro Tour “Futures”. Ci saranno tanti atleti con i relativi staff e soprattutto la presenza di campioni del calibro di Ivan Zaytsev, vero simbolo della pallavolo nazionale ed internazionale Ancora una volta la nostra città si mette in mostra per il turismo sportivo, mostrando come programmazione e destagionalizzazione sono elementi portanti e trainanti di un ciclo virtuoso che stiamo portando avanti”.

Secondo il sindaco, Flavio Stasi, “la Corri e Cammina, la Coro Half Marathon, la bandiera azzurra, l’AeQuilibrium Cup-Trofeo delle Regioni ed il Beach Pro Tour Futures sono tutti tasselli che compongono il mosaico di Corigliano-Rossano come città dello sport e del turismo sportivo. La nostra spiaggia a Schiavonea in questi giorni si trasformerà in un vero e proprio impianto di gioco internazionale, un’arena, un’agorà del gioco del beach volley con tanti atleti provenienti da ogni parte del mondo e stavolta con dei campioni che hanno reso grande la pallavolo italiana. Uno spettacolo che la nostra città saprà ospitare e onorare”.