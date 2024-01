Sinner scrive la storia del tennis italiano. Batte al 5 set Medvedev e trionfa a Melbourne

MELBOUNE – Con una gara di testa, forza e sacrificio, Jannik Sinner batte in rimonta al 5 set il russo Daniil Medvedev (3-6,3-6, 6-4, 6-4, 6-3) e vince il suo primo slam della carriera trionfando agli Australian Open di Melbourne al termine di un match durissimo. Gara sofferta e in rimonta quella disputata da Sinner che perde i primi due set nel quale il russo non sbaglia nulla. Ma Sinner non molla e trova la forza per rialzarsi, breccare al 3 set e conquistarlo riaprendo la gara.

Qui inizia un altro match. Sinner è presente e inizia a sfiaccare le resistenze di Medvedev aggiudicandosi il quarto ma soprattutto il quinto set che gli consentono di vincere il suo primo slam della carriera in un singolare maschile, quasi 48 anni dopo il successo di Panatta che trionfò al Roland Garros nel 1976. Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano.

Prima di Sinner erano otto gli italiani che avevano aggiunto la finale di uno Slam tra uomini e donne: Giorgio De Stefani (Roland Garros 1932), Nicola Pietrangeli (Roland Garros 1959, 1960 e 1961), Adriano Panatta (Roland Garros 1976), Francesca Schiavone (Roland Garros 2010 e 2011), Sara Errani (Roland Garros 2012), Flavia Pennetta e Roberta Vinci (Us Open 2015) e Matteo Berrettini (Wimbledon 2021).