Sila3Vette: dal 21 al 25 febbraio 2024 la gara multidisciplinare di Camigliatello con tante novità

CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – La Sila3Vette è ogni anno foriera di novità. Quest’anno Giuseppe Guzzo si è inventato un sistema di iscrizione che ha capacità rivoluzionarie in tutto il mondo sportivo, se organizzatori e aziende sapranno cogliere l’opportunità. Per la gara multidisciplinare di Camigliatello Silano del prossimo 21-25 febbraio, c’è infatti la possibilità di pagare solo metà quota, attraverso un singolare meccanismo legato alla sponsorizzazione del pettorale.

Gli organizzatori hanno messo a disposizione 5 pettorali per la prova “aria” di 260 km; 6 per l’OVS 1947 di 140 km; 10 per l’Ultra di 80 km e 10 per il Challenger di 40 km. All’atto dell’iscrizione, se ancora disponibili, bisogna utilizzare il codice “sponsor24” per vedere dimezzato il costo, avendo in questo modo il proprio pettorale sponsorizzato da un’azienda specifica che legherà il proprio nome a quello dell’atleta. Nessuno lo aveva mai fatto prima e questo sistema consente di venire incontro alle esigenze economiche del movimento, in un momento economico dove, dati alla mano, si va in senso contrario.

Anche questa scelta sta favorendo una vera pioggia di adesioni, è quindi il caso di non porre tempo in mezzo e aderire alla gara che ancora una volta vedrà impegnati sulle vette della Sila corridori con le tradizionali ciaspole ai piedi, biker con le Fat bike e sciatori di fondo, senza dimenticare i partecipanti alla dog endurance. Oltre ai percorsi interessati dall’iniziativa, ci sarà anche quello Turist di 21 km, ideale mezzo per avere un primo approccio con una gara, è il caso di dirlo, quasi unica al mondo. Quest’anno la gara torna a far parte delle manifestazioni Itra che daranno punti per il ranking con i suoi percorsi più lunghi.

Le quote intere previste fino al 20 dicembre sono le seguenti: 290 euro per il percorso Aria, 180 per l’OVS 1947, 110 per l’Ultra, 70 per il Challenger e infine 40 km per il Turist. L’appuntamento per le partenze, differenziate in base alla lunghezza del percorso, sarà sempre al rifugio Stazione di Posta NDUT. Tanti i volontari che saranno lungo l’innevato percorso, chiamati a gestire i vari Check Point che saranno i riferimenti per l’evoluzione della corsa, o per meglio dire dell’avventura nel cuore della Calabria. Per informazioni: Asd Tmc360 Sport, tel. 334.6732636 e 392.2063250 oppure il sito Web http://sila3vette.com