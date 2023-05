Sfida con il Venezia, gli ex Cosenza caricano il popolo rossoblù

COSENZA – Non sarà un match facile, anzi. Sulla carta quello contro il Venezia è probabilmente l’incontro più complicato degli ultimi affrontati dall’undici rossoblù nell’ultimo periodo. Ed è anche un match decisivo soprattutto dopo la sconfitta di Brescia, ko che ha creato notevoli problemi in termini di classifica. Il terzetto a quota 38, infatti, è composto da squadre che lotteranno fino all’ultimo per la salvezza insieme, certamente, a Perugia e Spal con il Benevento che, in questo momento, sembra essere quasi spacciato. Fra queste cinque squadre se ne salverà solo una direttamente, mentre un’altra centrerà la permanenza nella serie cadetta passando per i playout.

Il Cosenza, ovviamente, punta alla salvezza senza passare dall’insidia rappresentata dalla post season. La gara contro il Venezia, in tal senso, rappresenta un crocevia fondamentale: determinante sarà certamente il recupero di alcuni giocatori infortunati, ma soprattutto la determinazione che la squadra di Viali metterà in campo.

Un altro fattore, poi, fondamentale è quello relativo al famoso dodicesimo uomo in campo. Il pubblico del “San Vito Gigi Marulla” può rappresentare, infatti, un valore aggiunto. Proprio in queste ore un invito ai tifosi a sostenere la squadra è arrivato da due che conoscono bene il calore e la spinta che i supporter bruzi possono dare ai lupi; loro sono due ex rossoblù ovvero il portiere Gigi Simoni e l’esterno Alberto Urban, che hanno approfittato della partecipazione ad un evento, per spingere anche loro la squadra in un momento così delicato.

