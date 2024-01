Serie B, tra mercato e preparazione: il gennaio di Cosenza e Catanzaro

COSENZA – Allenamenti duri sul campo, ma giornate di lavoro decisamente intense anche fuori dal campo, perché tradizionalmente il mese di gennaio si apre con la pausa, che significa mettere benzina nelle gambe per tutto il girone di ritorno, ma anche calcio mercato.

Il Cosenza è tornato ad allenarsi nella giornata di ieri ed ormai l’attesa per la decisione della società su Caserta è svanita, almeno per il momento, visto che al tecnico è stata concessa una nuova chance. Con quali giocatori, però, potrà giocarsi quest’ultima possibilità? La società sta cercando di intervenire al più presto perchè soprattutto la batteria degli esterni sembra essere bisognosa di interventi. L’infortunio di Martino, che ha praticamente chiuso la stagione, ha creato un ulteriore vuoto in un settore che già presentava delle lacune e che, attualmente, è orfano anche di Cimino che, come Canotto, ha iniziato l’anno con il differenziato.

Il mercato si chiuderà a fine mese e, spesso, nelle ultime ore vengono fuori le migliori opportunità. In difesa, però, la società spera di rafforzare la rosa subito. I nomi di Capradossi e di Dermaku sono più che altro suggestioni, anche perché per entrambi bisognerà fare delle valutazioni relative anche alle condizioni fisiche. il rendimento dei due è stato condizionato, infatti, da problemi fisici. Il ritorno di Camporese, invece, sembra essere al momento abbastanza vicino, mentre per l’esterno sinistro piace Frabotta del Bari, giocatore che ha esordito tre anni fa in serie A con la Juventus di Andrea Pirlo, che, infatti, lo vorrebbe in blucerchiato.

Anche il Catanzaro, intanto, è tornato ad allenarsi ed anche quì si gioca su due fronti: allenamenti e mercato. E si sa che di questi tempi, quando non si gioca, le attenzioni sono focalizzate soprattutto sulle trattative. Non si è allenato Iemmello, ancora alle prese con un infortunio, ed è proprio il settore offensivo che è attenzionato anche in relazione alla trattative, sia in entrata che in uscita. Donnarumma potrebbe fare le valigie ed al suo posto si cerca un attaccante che possa permettere a Vivarini di poter contare su soluzioni tattiche diverse. Piace molto l’ex Crotone Mirko Maric, che a Monza sta trovando poco spazio con 9 presenze finora, ma 8 da subentrato con soli 230 minuti in campo. Il croato potrebbe optare nuovamente per la Calabria per un rilancio in maglia giallorossa.