Scacchi, Cosenza conquista la serie C nel campionato italiano a squadre

CASTROVILLARI (CS) – Si è disputato a Castrovillari dal 23 al 25 giugno il C.I.S. 2023, campionato italiano a squadre di scacchi. Campionato organizzato ottimamente dall’ASD Circolo degli Scacchi “Torre d’Aragona” di Castrovillari. L’ASD “Gioacchino Greco” di Cosenza gareggiava nel campionato di promozione Calabria girone Nord insieme alle associazioni di Castrovillari e di Corigliano Rossano ed era rappresentata dai seguenti giocatori: Bloise Christian; Calomeni Gianpaolo; De Donato Roberto; Maletta Aldo; Maletta Francesco e Nudo Davide.

Così, dopo tre giorni di dure battaglie, l’ASD “Gioacchino Greco” stravinceva il girone Calabria Nord a punteggio pieno e si aggiudicava il diritto a disputare il Campionato Nazionale a Squadre di serie C. E’ stata un’autentica impresa conquistare la serie C vincendo tutti e sei turni previsti dalla relativa competizione.

Oltre alla promozione in serie C, l’ASD “Gioacchino Greco” di Cosenza si è aggiudicato anche ben tre dei quattro premi individuali riservati alle singole scacchiere: Gianpaolo Calomeni per la Prima Scacchiera; Christian Bloise per la Terza ed infine il giovanissimo Francesco Maletta per la Quarta Scacchiera.

Mentre a conquistare il meritatissimo premio come Seconda Scacchiera era Fedele Mastrascusa della prima squadra di Castrovillari. Va inoltre sottolineata la grande prova, all’interno del torneo, di Aldo Maletta della squadra di Cosenza, nel realizzare 5 vittorie su 5 incontri disputati.

L’ASD “Gioacchino Greco” di Cosenza ritorna a disputare il Campionato di serie C dopo cinque anni con l’obiettivo nell’anno prossimo di fare meglio e perché no di sognare la conquista della serie B. Da ricordare, che l’ASD “Gioacchino Greco” di Cosenza conta attualmente 62 soci ed è una realtà scacchistica fondata nel 1973 (proprio quest’anno ricorre il cinquantenario) il cui scopo principale è la divulgazione, nei vari ambiti, del gioco più antico al mondo.