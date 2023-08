Sassuolo-Cosenza di Coppa Italia, lavori al Mapei Stadium. Chiesta l’inversione di campo

COSENZA – La gara di Coppa Italia tra Sassuolo e Cosenza, in programma il 13 agosto al Mapei Stadium di Reggio Emilia, potrebbe giocarsi al Marulla. Secondo quando riporta il sito SassuoloNews.net , dopo la ridda di voci circolate nelle ultime ore, ha appreso in esclusiva la richiesta dei neroverdi. Avrebbero infatti chiesto alla Lega l’inversione di campo vista impossibilità di utilizzare l’impianto così come accadrà anche con la Reggina impegnata che nel turno preliminare affronterà il Pescara sul neutro di Fiorenzuola. Dunque, con molta probabilità la gara si disputerà alo stadio Marulla. Ma si attendono ovviamente conferme ufficiali

