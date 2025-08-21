HomeSport

Rinforzi per il Cosenza: ufficiali il terzino sinistro Ferrara e il centrocampista Contiliano

II terzino sinistro arriva in rossoblù con la formula prestito con diritto di riscatto. Contiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Primi rinforzi di categoria in casa Cosenza Calcio, che questa mattina ha ufficializzato l’arrivo del laterale sinistro di difesa Antonio Ferrara e del centrocampista Nicolò Contiliano 21 anni. Entrambi i calciatori erano già a Cosenza ieri e da oggi si aggregheranno al resto del gruppo. L’ex laterale mancino del Benevento (14 presenze complessive lo scorso campionato con i sanniti) arriva in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto per i rossoblu. Pupillo di Eziolino Capuano, fu uno dei migliori calciatori e pilastro del Taranto, dove giocò prima in D e poi nelle ultime tre stagioni in C, prima di andare al Benevento che soffiò il terzino proprio al Cosenza.

Questo il comunicato ufficiale “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Benevento i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Ferrara. Il difensore, nato a Vallo della Lucania il 3 marzo del 1999, ha giocato con i sanniti nell’ultima stagione di Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Agropoli, Caronnese e Taranto, tra Serie D e Serie C. Ferrara, che si trasferisce a Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei lupi, sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.

Contiliano ha invece firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027. Nell’ultima stagione ha giocato con in prestito con il Carpi ed era rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione in Serie C della Spal. Nonostante la giovane età il mediano è un giocatore già rodato per la categoria e vanta anche 8 presenze in Serie B sempre con la Spal.

Questo il comunicato  del Cosenza “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore svincolato Nicolò Contiliano. Il centrocampista, nato a Trapani il 6 agosto del 2004, ha giocato con il Carpi nell’ultima stagione in Serie C, dopo essere cresciuto ed aver esordito, sempre in Serie C, con la maglia della Spal. Contiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 con il Cosenza e sarà da subito a disposizione di mister Buscè”

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

San Giovanni in Fiore, nasce “Siamo tutti Serafino…nel segno di Antigone” per chiedere giustizia...

Provincia
SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) - Si è svolta ieri sera a San Giovanni in Fiore la presentazione dell'associazione "Siamo tutti Serafino...nel segno di...

Nuovo bliz contro i lidi abusivi: liberata un’area di 1200 mq, sequestrati ombrelloni e...

Calabria
CUTRO (KR) - Non si fermano i controlli della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera nel corso dell'estate, lungo il litorale, per verificare la...
Filippo Verterame

Accoltellato alla gola durante una rissa. L’appello e la preghiera della mamma del giovane...

Calabria
ISOLA CAPO RIZZUTO (KR) - Restano appese a un filo le condizioni di Filippo Verterame, il giovane di 22 anni rimasto gravemente ferito in...

A Cariati l’incontro “L’emozione dell’identità”: testimonianze e storie di migrazione

Provincia
CARIATI (CS) -  Dalla fine dell’800 l'emigrzione ha modificato le sorti di Cariati e di tutto il Basso Ionio cosentino. Prima quella transoceanica, poi...
Depuratore Diamante

Tirreno Cosentino, sequestrati altri 2 impianti di depurazione: quelli di Cetraro e Diamante

Tirreno
COSENZA - Salgono a cinque i depuratori posti sotto sequestro dalla Procura di Paola, guidata da Domenico Fiordalisi, sul Tirreno Cosentino. Dopo quelli di...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37045Area Urbana22266Provincia19765Italia7999Sport3847Tirreno2895Università1450
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Sport

Futsal Serie A 25/26, ecco il calendario della Pirossigeno Cosenza: ancora...

COSENZA - Pirossigeno Cosenza, sorteggiato oggi, con diretta dagli studi di Sky Sport 24, il calendario della stagione 2025/2026 di Serie A di Futsal....
Benedetto pugliese
Sport

Cosenza Calcio, Benedetto Pugliese è il nuovo responsabile del settore giovanile

COSENZA - Dopo aver chiuso l'accordo con il Marca, il Cosenza annuncia anche il nuovo responsabile del settore giovanile: la scelta è ricaduta su...
Buscè Allenatore Cosenza
Sport

Cosenza, la stilettata di Buscè «dal 25 luglio chiedo rinforzi. Qui...

COSENZA - Non è tanto la sconfitta contro il Monopoli (avversario anche domenica prossima nella 1' di campionato) e l'uscita dalla Coppa Italia di...
Monopoli Cosenza
Sport

Cosenza fuori dalla Coppa Italia, vince il Monopoli. E Buscè chiede...

MONPOLI (BA)  - Dopo le amichevoli estive, quello contro il Monopoli (avversario anche nella 1' di campionato) era il primo vero test per il...
Sport

Cosenza Calcio, svelate le nuove maglie da gioco Adidas per la...

COSENZA - Con un post sui social il Cosenza Calcio ha pubblicato le foto delle nuove maglie sportive che verranno indossate dai calciatori nel...
Kevin Cannavò
Sport

Cosenza, primo acquisto di mercato. Presto l’attaccante ex Vis Pesaro Kevin...

COSENZA - È l'attaccante Kevin Cannavò il primo acquisto del mercato estivo del Cosenza Calcio. Prelevato dal Venezia con prestito annuale con diritto di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA