Rinforzi per il Cosenza: ufficiali il terzino sinistro Ferrara e il centrocampista Contiliano

COSENZA – Primi rinforzi di categoria in casa Cosenza Calcio, che questa mattina ha ufficializzato l’arrivo del laterale sinistro di difesa Antonio Ferrara e del centrocampista Nicolò Contiliano 21 anni. Entrambi i calciatori erano già a Cosenza ieri e da oggi si aggregheranno al resto del gruppo. L’ex laterale mancino del Benevento (14 presenze complessive lo scorso campionato con i sanniti) arriva in rossoblu con la formula del prestito con diritto di riscatto per i rossoblu. Pupillo di Eziolino Capuano, fu uno dei migliori calciatori e pilastro del Taranto, dove giocò prima in D e poi nelle ultime tre stagioni in C, prima di andare al Benevento che soffiò il terzino proprio al Cosenza.

Questo il comunicato ufficiale “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito dal Benevento i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Ferrara. Il difensore, nato a Vallo della Lucania il 3 marzo del 1999, ha giocato con i sanniti nell’ultima stagione di Serie C. In carriera ha vestito le maglie anche di Agropoli, Caronnese e Taranto, tra Serie D e Serie C. Ferrara, che si trasferisce a Cosenza in prestito con diritto di riscatto a favore dei lupi, sarà da subito a disposizione di mister Buscè”.

Contiliano ha invece firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027. Nell’ultima stagione ha giocato con in prestito con il Carpi ed era rimasto svincolato dopo la mancata iscrizione in Serie C della Spal. Nonostante la giovane età il mediano è un giocatore già rodato per la categoria e vanta anche 8 presenze in Serie B sempre con la Spal.

Questo il comunicato del Cosenza “Il Cosenza Calcio comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore svincolato Nicolò Contiliano. Il centrocampista, nato a Trapani il 6 agosto del 2004, ha giocato con il Carpi nell’ultima stagione in Serie C, dopo essere cresciuto ed aver esordito, sempre in Serie C, con la maglia della Spal. Contiliano ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2027 con il Cosenza e sarà da subito a disposizione di mister Buscè”