Reggina: Manuele Ilari è il nuovo proprietario del club amaranto

REGGIO CALABRIA – E’ stato ceduto a Manuele Ilari il 100% delle quote della Reggina 1914. L’accordo è stato sottoscritto oggi tra Ilari e le società che fanno capo a Felice Saladini e Angelo Ferraro, che insieme detenevano la totalità delle quote della società calcistica.

Il comunicato ufficiale recita proprio così. Da più parti però si parla di una clausola; il tutto, quindi, diventerebbe realtà nel caso di ammissione della Reggina nel campionato di serie B. Pur non conoscendo nello specifico i termini dell’accordo, l’inserimento di questa clausola può sembrare decisamente logico perché chi compra, molto probabilmente, vorrà certezze sul futuro. Lo stesso Saladini ha detto che si tratta della scelta migliore per il club e che continuerà a lavorare per ottenere l’ammissione alla serie cadetta.

Dal canto suo Ilari, ha ringraziato i predecessori ed anche la Guild Capital Partners, “con la quale – si legge nella nota del club – continueremo a lavorare per un riassetto societario solido per il futuro della Reggina”. Il futuro potrebbe essere più chiaro da oggi in poi, ma gli interrogativi restano e le sentenze di Tar e Consiglio di Stato faranno il resto.

Per quanto concerne il nuovo patron, Ilari è proprietario di Madison Cinemas, una catena di sale cinematografiche, tra Lazio, Sicilia e Sardegna. E dopo alcuni tentativi andati a vuoto, con la Reggina entra ufficialmente nel mondo del calcio.