Reggina, il giorno più lungo per la Serie B. Iniziata la discussione al Consiglio di Stato a Roma

ROMA – O dentro o fuori. È iniziata alle 12:30 la discussione al Consiglio di Stato (ultimo grado della giustizia sportiva) che metterà la parola fine sui ricorsi presentati da Reggina e Perugia per chiedere la riammissione in Serie B. Se gli umbri chiedono la riammissione al posto del Lecco (prima escluso e poi riammesso dalla decisione del TAR del Lazio) per il ‘pasticcio’ stadio, per i calabresi il ricorso verte sull’esclusione dovuta ai noti problemi economici per il mancato pagamento nei tempi stabiliti dei contributi Inps e Irpef.

Spettatore interessato il Brescia che in caso di bocciatura da parte del Consiglio di stato prenderebbe il posto in serie B proprio degli amaranto andando a colmare la casella con la X. A Roma sono arrivati anche alcune centinaia di tifosi. Cori, striscioni e bandiere sperando in un esito positivo