Reggina bocciata anche dal Consiglio di Stato, Il Brescia giocherà in serie B e ritroverà il Cosenza

ROMA – Nessun ribaltone: la Reggina è definitivamente fuori dalla Serie B e dovrà partire dai dilettanti. Al suo posto in serie B è riammesso il Brescia che torna in cadetteria dalla porta secondaria dopo la retrocessione sul campo e ritroverà proprio il Cosenza che aveva vinto i play-out salvezza contro le rondinelle. La Quinta sezione del Consiglio di Stato ha rigettato anche il ricorso del Perugia confermando dunque l’ammissione al campionato di Serie B del Lecco. Nelle prossime ore un apposito Consiglio Federale dovrà ratificare le decisioni e la riammissione dei lombardi.

Era durata poco meno di un’ora l’udienza di ieri davanti ai giudici del Consiglio di Stato a Palazzo Spada mentre fuori c’erano circa 200 tifosi della Reggina che hanno sperato in un esito positivo della vicenda. L’avvocato che rappresentava la FIGC aveva ribadito in udienza la perentorietà dei termini imposti e non rispettati dagli amaranti «la lettura che ci viene data dell’articolo 169 da parte della Reggina è una violazione degli obblighi degli adempimenti. Tutti dovevano rispettare la scadenza del 20 giugno. Punto. La vicenda è più semplice di quello che sembra degli atti. C’era una data entro la quale dovevano essere rispettate le scadenze. E la Reggina non lo ha fatto». Ovviamente di tutt’altro tenore e argomentazioni quello che hanno spiegato in udienza i legali della Reggina «abbiamo portato argomentazioni solide e non ci sembra che siano state confutate. Abbiamo ribadito che la perentorietà del 20 giugno, indicata negli obblighi previsti nel C. U. n. 169/A, deve essere interpretato regolarmente e quindi letto in base ai termini della sentenza e la sentenza indicava un piano di trenta giorni, quindi non il 20 giugno”.