‘Rarity on Wheels’, in Calabria la prima edizione della gara di Paraciclismo nel Sud Italia

PLATANIA (CZ) – Il comune di Platania in rappresentanza della regione Calabria si appresta ad ospitare un evento sportivo senza precedenti, dedicato alla sensibilizzazione e all’integrazione degli atleti disabili nello sport: la gara del campionato nazionale di Paraciclismo, in programma domani, domenica 24 settembre alle ore 09:30.

L’evento denominato ‘Rarity on Wheels‘, organizzato da Reventino Bike Team sotto l’egida della Federazione Ciclisti Italiana e in collaborazione con associazioni locali e nazionali che si dedicano all’inclusione dei disabili nello sport, prevede una gara di cross country aperta alle categorie C1,C2,C 3,C4,C5 / B TANDEM Maschili e Femminili della durata complessiva di un’ora che coinvolgerà ciclisti con varie tipologie di disabilità provenienti da diverse parti del paese.

La corsa, che si svolgerà presso la struttura della Domus Betaniae si terrà in un’area scenica della Calabria, offrendo non solo un terreno impegnativo per la competizione, ma anche panorami spettacolari che evidenziano la bellezza naturale di Platania, che avrà l’onore di ospitare il primo evento Paralimpico del Sud Italia. Gli spettatori potranno usufruire gratuitamente di un’ampia area parcheggio all’interno de La Giurranda, dal quale potranno raggiungere il luogo predisposto per la corsa situato a 800 metri dai parcheggi con una passeggiata attraverso una stradina immersa nel verde. Gli spettatori avranno l’opportunità di assistere a una dimostrazione straordinaria di forza fisica e mentale, nonché di solidarietà. Il Paraciclismo rappresenta una disciplina che incarna perfettamente questi valori, mettendo in mostra la forza interiore degli atleti che superano sfide e ostacoli con una determinazione inarrestabile.

Per i bambini che assisteranno all’evento verrà allestito un campo gioco presso il Ristorante La Giurranda, dove avranno l’opportunità di essere seguiti gratuitamente da un maestro istruttore della Federazione Ciclistica Italiana e di potersi esercitare con la bici per migliorare le loro abilità e divertirsi tutti insieme in totale sicurezza

L’atmosfera di entusiasmo e solidarietà è tangibile mentre il Paese si prepara ad essere teatro di una dimostrazione di determinazione e resilienza. Si tratta, infatti, di un evento che non solo mette in luce l’abilità e la determinazione dei ciclisti disabili, ma mira anche a sensibilizzare gli automobilisti sull’importanza di condividere la strada in modo sicuro e rispettoso.

“Il paraciclismo è un modo straordinario per dimostrare che la determinazione e l’impegno possono superare qualsiasi ostacolo”, ha affermato il portavoce dell’evento, Paolo Mazzei. “Questa corsa non è solo una competizione, ma anche un mezzo per promuovere un cambio culturale nella nostra comunità. Vogliamo che i ciclisti disabili si sentano accolti e rispettati sulle strade, e che gli automobilisti diventino più consapevoli delle loro responsabilità nei confronti di tutti gli utenti della strada.”

L’intervista a Paolo Mazzei in diretta su RLB

Non solo sport ma anche inclusione e solidarietà

L’evento non si limita alla sola competizione sportiva, ma è anche un’opportunità per educare il pubblico sull’importanza dell’inclusione. Saranno presenti stand informativi e attività interattive per sensibilizzare i presenti sulle sfide affrontate dagli atleti disabili e per incoraggiare un maggiore coinvolgimento nella promozione dell’uguaglianza. La cerimonia di premiazione avrà luogo presso La Giurranda, presso il quale pernotteranno gli Atleti e al quale gli ospiti potranno rivolgersi per pranzare eventualmente dopo la corsa.

Le autorità cittadine, insieme agli organizzatori, stanno lavorando instancabilmente per garantire il successo dell’evento e per creare un’atmosfera di festa e unità. L’obiettivo è di creare un momento di riflessione sulla capacità dello sport di abbattere barriere e di celebrare il potenziale umano in tutte le sue forme. Mentre il sole sorgerà su Platania in questa giornata speciale, il Paese si prepara a dare il benvenuto a atleti, sostenitori e spettatori con un messaggio chiaro: l’inclusione è il percorso che conduce alla vittoria più grande di tutte.