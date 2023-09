Quarta prova del Campionato Italiano Aci Karting, Quintieri tra i migliori under 18

COSENZA – Spettacolo in pista nella quarta prova del Campionato Italiano Aci Karting 2023. In palio anche i due titoli Kzn che vanno a Antonio Piccioni (categoria Under) e Riccardo Nalon (categoria Over). Per gli altri titoli di campionato la lotta resta aperta e si concluderà solo il prossimo 24 settembre a Franciacorta. II circuito di Sarno, in provincia di Salerno, ha ospitato le tanto attese finali. Il gran caldo ha evidentemente influenzato i piloti e le roventi temperature hanno reso meno agevole la guida dei kart.

Il Circuito Internazionale ha comunque ospitato circa 220 piloti, in gara nelle varie categorie. In pista, tra gli altri, il pilota cosentino Ermanno Quintieri, quarto classificato tra gli Under 18. Ottima prestazione quella del talento calabrese, che ha sfiorato il podio tra i pari età fissando il miglior tempo a 54.150. Buona la velocità nelle qualifiche ed anche il ritmo gara, che ha garantito – per tutto il weekend – al 15enne pilota cosentino di distinguersi e ritagliarsi un posto tra i migliori talenti under 18 della categoria Kz 2. Reduce dall’esordio con test in Formula 4, Quintieri continua il suo graduale e costante percorso di crescita nel Campionato Italiano Aci Karting.