COSENZA – La lega di Serie B ha ufficializzato il calendario e gli orari delle gare di play-off e quella del play-out Cosenza-Brescia. Questo spareggio decreterà la squadra che si salverà e resterà in serie B e quella che andrà a fare compagnia a Benevento, Spal e Perugia già retrocesse in serie C.

Come anticipato questa mattina tutti i match di disputeranno in serata con fischio di inizio alle ore 20:30. Dunque, la gara di andata tra i rossoblu e le rondinelle si disputerà giovedì al Marulla alle ore 20:30. La gara di ritorno è in programma allo stadio Rigamonti di Brescia giovedì 1 giugno sempre alle 20:30.

Al via la prevendita: costo della Curva a 5 euro

Intanto da oggi pomeriggio al via la prevendita per il match di giovedì. La Società Cosenza Calcio comunica che sarà attiva dalle ore 16:00 di oggi, lunedì 22 maggio 2023. Il Cosenza Calcio informa che anche per questa gara oltre al prezzo dei tagliandi delle Curve, fissato a 5,00 euro, sono stati ridotti i prezzi dei tagliandi di tutti i settori. Per orari dei botteghini, store e punti vendita esterni clicca qui.

Questi invece gli accoppiamenti e gli orari delle gare di Play-off

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio 2023 – ore 20.30: SÜDTIROL – REGGINA (A)

Sabato 27 maggio 2023 – ore 20.30: CAGLIARI – VENEZIA (B)

Semifinali (andata)

Lunedì 29 maggio 2023 – ore 20.30: Vincente A – BARI

Martedì 30 maggio 2023 – ore 20.30: Vincente B – PARMA

Semifinali (ritorno)

Venerdì 2 giugno 2023 – ore 20.30: BARI – Vincente A

Sabato 3 giugno 2023 – ore 20.30: PARMA – Vincente B

Finali

Giovedì 8 giugno 2023 – ore 20.30 (andata)

Domenica 11 giugno 2023 – ore 20.30 (ritorno)*

* Gara da disputarsi sul campo della squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato.