Pirossigeno Cosenza: quante emozioni e che passione! Presentate le squadre di Futsal e Basket

Oltre 500 spettatori al PalaPirossigeno di Rende per la serata spettacolo nel quale sono state presentate le due squadre dal giornalista di Sky Sandro Donato Grosso. Presentate anche le maglie ufficiali per la stagione 2025/2026

COSENZA – È stato un vero e proprio show! Una cornice di oltre 500 persone ha celebrato ieri sera al PalaPirossigeno la presentazione ufficiale delle squadre della Pirossigeno Cosenza. Un evento che ha unito sport, spettacolo ed emozione, ed ha sancito l’inizio di una nuova era per la società rossoblu, ormai, di fatto una polisportiva. Non solo squadre, visto che nell’evento di ieri sono stati presentati anche gli assetti societari e lo staff tecnico e organizzativo. Emozioni per la presentazione della nuova squadra di basket (unico club cosentino) alla sua prima stagione in Serie D e la squadra di futsal, prossima all’inizio del suo terzo campionato consecutivo in Serie A.

La serata, condotta alla perfezione dal noto giornalista di Sky Sport Sandro Donato Grosso, ha visto sfilare la squadra di futsal (al terzo anno consecutivo in Serie A) e la neonata formazione di basket (pronta al debutto in DR1 con tre squadre Under già attive). Giocatori e staff tecnico annunciati dalla voce di Piero Tucci, per anni voce storia ai microfoni del Marulla.

Dopo il suggestivo monologo di Al Pacino tratto da Ogni maledetta domenica” proiettato sui megaschermi, i violinisti del Trio Italico hanno incantato il pubblico con una performance live da brividi. Momenti di grande partecipazione emotiva durante il minuto di silenzio osservato per le vittime di Gaza e l’esibizione chitarra e voce di Gio Filice con la bellissima “Hallelujah” di Leonard Cohen.

Pirossigeno Cosenza: professionalità e passione della famiglia Piro

La famiglia Piro – artefice del progetto – ha simbolicamente passato in rassegna le due squadre, con il presidente Eugenio Piro e il vicepresidente Gaetano Piro protagonisti di un lungo applauso tributo.

Altro momento clou della serata, la presentazione delle divise ufficiali, accompagnata da un filmato curato dal videomaker rossoblù Ernesto Gagliardi, che ha messo in risalto l’eleganza e l’innovazione tecnica delle nuove tenute marchiate Adidas.

Da segnalare la presenza del presidente regionale Fip (Federazione italiana pallacanestro) Paolo Surace, che poche ore prima dell’evento ha tenuto nei locali del PalaPirossigeno una seduta del Consiglio regionale.

Soddisfazione per la serata è stata espressa dai vertici societari: “Una serata che dimostra quanto lo sport possa unire e emozionare” ha detto Gaetano Piro, vicepresidente della Pirossigeno Cosenza. Sulla stessa lunghezza d’onda, il diggì Claudio Carofiglio e il diesse Rocco Bossio: “Il nostro progetto cresce: basket e futsal insieme per scrivere la storia”.

 

