HomeSport

Pirossigeno Cosenza Basket, sabato la prima di campionato. Lorenzi: “Milosavljevic innesto importante”

Il DS della Pirossigeno Cosenza Basket presenta il nuovo centro serbo da 202 centimetri: “Giocatore moderno e duttile, fondamentale per il nostro reparto avanzato”. E sull'esordio: "Spero che il PalaPirossigeno sarà la nostra arma in più”

Sport
Scritto da Sport
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA Doppio appuntamento per la Pirossigeno Cosenza Basket: l’esordio in DR1 contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria e l’arrivo del serbo Vasilije Milosavljević (21 anni), nuovo centro di 202 centimetri. Il direttore sportivo Fabio Lorenzi ha commentato così il colpo di mercato e la sfida di sabato. “Vasilije è un giocatore moderno e duttile – ha spiega il diesse –. Non è un semplice centro, ma un atleta in grado di agire anche come ala. La sua versatilità e l’esperienza maturata in campionati competitivi ci daranno opzioni preziose in attacco e in difesa”.

Milosavljević, classe 2004, vanta un percorso internazionale che include tre stagioni in Italia alla Junior Basket Curtatone, l’esperienza serba al KK Trepča e l’ultima stagione a Caltanissetta, lo scorso anno, con i ragguardevoli 13,69 punti di media.

Andrà a costituire, insieme a Daniele Russo, una delle colonne del nostro settore interno – ha proseguito Lorenzi –. La sua capacità di giocare sia da centro che da ala ci permetterà di variare gli schemi in base alle necessità”.

Sull’imminente battesimo in campionato, Lorenzi non nasconde le aspettative: “Mi piacerebbe che il PalaPirossigeno diventi subito la nostra fortezza. L’entusiasmo dei tifosi sarà il nostro miglior alleato. Sabato contro la Pallacanestro Viola sarà una sfida dura, tra l’altro, saremo senza Niccolò Guzzo e Andrea Montemurro, che devono scontare un turno di squalifica, quindi la presenza di Vasilije sarà ancora più importante”.  Appuntamento sabato 11 ottobre, alle 17:00, al PalaPirossigeno per l’esordio in DR1 della Pirossigeno Cosenza Basket contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria.

 

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Rapina in gioielleria e aggressione al titolare, arrestato anche il secondo ladro

Calabria
REGGIO CALABRIA - È stato identificato e fermato anche il secondo bandito che nel maggio scorso aveva effettuato una rapina in pieno centro in...
Parco lettura bici divertimento

Come aggiungere un tocco di divertimento alla tua giornata

Attualità
COSENZA - La vita può facilmente diventare monotona, soprattutto quando la giornata, tra le routine quotidiane, iniziana a sembrare prevedibile e noiosa. Tra lavoro,...
Francesco De Cicco

Cosenza ‘affoga’ nella sete. De Cicco «disastro totale, quartieri al collasso. Darò battaglia in...

Area Urbana
COSENZA - «Il servizio idrico non solo non è migliorato, ma addirittura peggiora settimana dopo settimana». Parole chiare quelle del neo consigliere regionale Francesco...
Rende: settimana Nazionale della Protezione Civile Bernini: “Oltre un miliardo e mezzo per la ricerca”

Rende: settimana Nazionale della Protezione Civile, Bernini «oltre un miliardo e mezzo per la...

Area Urbana
RENDE – “Un miliardo e mezzo circa, di cui 436 milioni destinati al Fondo Italiano per la Scienza e 90 milioni per le infrastrutture:...
agguato luglio pellaro arresti

Agguato per un regolamento di conti, arrestati tre giovani: l’accusa è di tentato omicidio...

Calabria
REGGIO CALABRIA - Dopo oltre un anno dalla sparatoria, avvenuta la notte del 15 luglio 2024 in via Pio XI, la Squadra mobile ha...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37626Area Urbana22715Provincia19992Italia8067Sport3896Tirreno2991Università1487
-->
Sport
Altri Articoli di Sport

Leggi ancora

Giacomo Beretta
Sport

Un attaccante in più per il Cosenza Calcio: ufficiale l’ingaggio di...

COSENZA - Si allenava in città da alcuni giorni dopo aver trovato l'intesa con il Cosenza Calcio che oggi ha ufficializzato il suo ingaggio....
Sport

Tennis: Sára Bejlek trionfa al WTA 125 di Rende: grande successo...

RENDE - Sára Bejlek è la vincitrice del WTA 125 “Internazionali di Calabria”, il torneo internazionale che per una settimana ha acceso il Chiappetta...
wta rende
Sport

Tennis a Rende: termina il WTA 125, domattina le finali di...

RENDE - Gran finale domani mattina del WTA 125. Alle 11, al campo centrale la finale del singolare che sarà anticipata alle 10 del...
Pirossigeno Cosenza2
Sport

La Pirossigeno Cosenza si morde le mani: domina, spreca e perde...

RENDE - Ai punti la Pirossigeno Cosenza avrebbe meritato senz'altro di più al termine dei 40 minuti odierni con la Sandro Abate Avellino. La...
Alfredo Citrigno Guarascio
Sport

Alfredo Citrigno si ritira dalla trattativa “Povero Cosenza nostro, sprofondato nel...

COSENZA - A poche ore dalla risposta del presidente Eugenio Guarascio, alla nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione del Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno non...
Caruso Citrigno Cosenza Calcio assemblea
Area Urbana

Cosenza Calcio e la concessione del Marulla, il sindaco Caruso pronto...

COSENZA – Lo avevamo scritto ieri al termine dell'assemblea dei tifosi del Cosenza Calcio al Cinema San Nicola, convocata dalla Curva Nord, alla quale...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA