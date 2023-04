Perugia-Cosenza senza reti. Sesto risultato utile per i rossoblu fuori dalla zona play-out

PERUGIA – Il Cosenza porta via dal Curi di Perugia un punticino prezioso, che permette alla squadra di Viali di incasellare il sesto risultato utile consecutivo. Lo zero a zero finale alla fine sta stretto proprio ad un Cosenza ordinato e mai in affanno che ha nell‘inzuccata di Delic del primo tempo e nel palo colpito dal croato nella ripresa, le migliori occasioni.

Di contro il Perugia crea una sola (grande) occasione con Lisi a metà ripresa. Il centrocampista umbro, per fortuna, spara in curva un pallone velenoso dal cuore dell’area. Unica nota stonata per il Cosenza il doppio giallo rimediato da Marras che salterà la trasferta di Brescia. Con questo risultato i rossoblu restano a +3 proprio dagli umbri, ma con la concomitante sconfitta casalinga del Cittadella, per la prima volta dopo diversi mesi, escono dalla zona play-out.

Perugia Cosenza: le scelte di Viali

Viali, in piena emergenza difensiva, recupera in extremis Vaisanen, schierato al centro della difesa con Meroni. Rispoli e Martino sono i terzini mentre a centrocampo, scontata la squalifica, torna Bresciani mentre Florenzi (neanche convocato) continua a combattere con un’infiammazione al menisco. In attacco Marras dietro la coppia formata da Delic e Nasti.

Cosenza ordinato, occasione per Delic

Dopo 20 minuti al piccolo trotto, in cui non succede praticamente nulla, alla prima accelerazione il Cosenza sfiora il vantaggio. Delic si fionda sul cross prefetto di Marras. Il colpo di testa del croato esce di un nulla alla destra di Furlan proteso in tuffo.

Il Perugia prova a reagire, ma tutto quello che ottiene è un giallo a Santoro per simulazione e un’incursione di Di Carmine in area fermato da un ottimo intervento di Vaisanen. Il Cosenza protesta per un paio di interventi pericolosi e che forse avrebbero meritato l’intervento del Var: in particolare di Di Carmine su Meroni (gomito alto), ma soprattutto di Struna su Nasti che si becca il giallo per un’entrata Killer.

D’Orazio e Martino bloccato le temibili incursioni di Casasola e al 43′ il Cosenza crea un nuovo pericolo con l’imbucata di Marras per Brescianini fermato sul più bello da un provvidenziale intervento di Cuardo. Si va al riposo sullo zero a zero e con un ordinato e mai in difficoltà

Palo di Delic, Cosenza vicino al goal

La ripresa si apre con un cambio nel Perugia. Castori, che già aveva cambiato nel primo tempo il rientrante Matos per Di Serio, inserisce Luperini per Kouan, mentre il Cosenza torna in campo con gli stessi 11 del primo tempo. Rossoblu subito al tiro con un destro a giro di Marras bloccato da Furlan.

Al 52′ è il palo a negare il primo goal di Delic con la maglia rossoblu. La girata dell’attaccante croato, derviato da Furlan, si stampa sul montante. Viali cambia, inserendo Zilli al posto di Nasti.

Perugia pericoloso, Lisi spara in curva

Al 66′ è il Perugia a sprecare una clamorosa occasione con Lisi, che si ritrova all’altezza del dischetto un pallone d’oro. La sua conclusione di destro è potente ma termina alta sulla traversa. Un minuto dopo Micai deve deviare un cross velenoso di Lisi, dalla destra e allora Viali capisce che il Cosenza inizia a soffrire ed effettua un triplo cambio inserendo Venturi per Rispoli, Praszelik (al rientro) per Brescinini e Finotto per Delic. La partita si innervosisce mentre il Cosenza torna a rendersi pericoloso al minuto 81′ con una sventola di D’Orazio che termina alta.

Doppio giallo per Marras, Cosenza in 10

Gli ultimi 5′ minuti il Cosenza li gioca in dieci perché Marras rimedia un doppio giallo (per il signor Marcernaro ha simulato) che lascia il Cosenza in dieci. L’esterno ligure salterà anche l’importante sfida di Brescia. Viali richiama subito Finotto e fa entrare D’Urso. Ma l’inferiorità numerica non si sente. Il Perugia è cotto ed anzi il Cosenza a rendersi ancora pericoloso con un’incursione in area di D’Orazio che chiede il rigore per un fallo da dietro. Dopo 5′ di recupero il triplice fischio che permette al Cosenza si allungare la striscia di risultati utili consecutivi.

—————————————————————————————-

AC PERUGIA (3-4-1-2): Furlan; Sgarbi, Curado, Struna; Casasola, Capezzi (51′ Iannoni), Santoro (71′ Bartolomei), Cancellieri (51′ Lisi); Kouan (46′ Luperini); Matos (35′ Di Serio), Di Carmine

Panchina: Gori, Abibi, Rosi, Angella, Lisi, Bartolomei, Paz, Vulic, Iannoni, Luperini, Di Serio, Ekong

Allenatore: Fabrizio Castori

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Micai; Meroni, Vaisanen, Martino, Rispoli (69′ Venturi); Voca, Brescianini (69′ Praszelik), D’Orazio; Marras, Nasti (56′ Zilli); Delic (69′ Finotto 86′ D’Urso)

Panchina: Marson, Calò, Venturi, Salihamidzic, Kornvig, Praszelik, Prestianni, Cortinovis, Agostinelli, Finotto, D’Urso, Zilli

Allenatore: William Viali

Arbitro: Signor Matteo Marcenaro di Genova

Assistenti: Signori Marco Bresmes di Bergamo e Damiano Di Iorio di Verbano-Cusio-Ossola

IV uomo: Signor Roberto Lovison di Padova

SALA VAR: Signori Federico La Penna di Roma e Alessandro Giallatini di Roma 2

Ammoniti: Santoro (P), Struna (P), Brescianini (C), Marras (C), Sgarbi (P), Lisi (P)

Espulsi: Marras (C)

Angoli: 3-4

Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e dal clima primaverile a Perugia, con una temperatura di circa 21 gradi. Terreno del Curi in perfette condizioni. Presenti poco meno di 7mila spettatori con almeno 1000 tifosi del Cosenza sistemati nel settore ospiti. Al minuto 84′ espulso Marras per doppia ammonizione.

Le foto di Perugia- Cosenza a cura di Francesco Donato