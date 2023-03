Padovano e Di Marzio chiamano i tifosi: il Marulla può fare la differenza

Il match con la Spal di oggi sarà un passaggio fondamentale per il percorso del Cosenza verso la salvezza. Più in generale, però, le gare casalinghe, al di là dell’avversario, rappresentano dei passaggi fondamentali per la permanenza della squadra rossoblù nella categoria cadetta. I silani, del resto, lontano dalle mura amiche, non stanno facendo bene ed è questa un’espressione decisamente eufemistica.

Determinante, quindi, da quì alla fine del campionato, il “fattore San Vito Marulla“. Ne sono convinti anche io giornalista Sky, Gianluca Di Marzio, figlio di Gianni, ex allenatore del Cosenza nell’anno del ritorno in B, ovvero nel 1988, e Michele Padovano che in quel Cosenza ha giocato. Da prospettive diverse, entrambi conoscono bene quello che il tifo rossoblù può dare alla squadra.

“I ragazzi hanno bisogno di un supporto importante” – ha detto Padovano. “Un pubblico così – ha concluso l’ex attaccante del Cosenza – in serie B poche società possono vantarlo”.