Non basta il goal di Tutino. Il Modena ribalta la gara e vince 2 a 1, primo ko per i rossoblu

COSENZA – Il Cosenza conosce il calice amaro della prima sconfitta stagionale arrivata al Marulla per mano di un Modena ordinato, bravo a colpire nel momento giusto ma sicuramente avvantaggiato dalla rete del pareggio arrivata sul finale di primo tempo, dopo il vantaggio rossoblu messo a segno con un colpo di testa di Tutino su assist di Marras. Pari che arriva con una decisione alquanto discutibile del Var che ha suscitato non poche perplessità, con il signor Di Marco che aveva annullato il goal di Strizzolo per un fallo in attacco su Marras, salvo poi tornare su sui passi richiamato dal Var e concederela rete. Nel finale di gara, proprio sui titoli di coda, la rete di Abiuso al minuto 88′ che si ritrova un pallone centrale respinto da Micai e lo scaraventa in rete gelando il Marulla e regalando il successo al Modena. In mezzo un Cosenza buono nella prima parte di gara, con la soluta partenza sprint culminata con il meritato vantaggio, più arruffone e confusionario nella ripresa nonostante non sia mancata la voglia di vincere e di cercare la via della rete.

Sono due i cambi nell’undici iniziale rispetto alla gara di Venezia. In difesa Fontanarosa prende il posto dell’acciaccato Meroni, sull’esterno in attacco spazio a Marras con D’Urso che parte dalla panchina.

Mazzocchi in area, pallone alto

Al 3′ Cosenza in avanti con un angolo battuto da Calò e la conclusione di Voca dal limite. Destro sbilenco che termina largo. Decisamente più insidioso il destro di Ponsi al termine di una percussione sulla destra e un rimpallo fortunato. Ma la prima vera occasione è del Cosenza e arriva al minuto 7′: Marras imbuca in area per Turino che con una finta libera Mazzocchi: dribbling e conclusione da ottima posizione che però termina alta.

Marras pennella in area, Tutino insacca di testa

Il Cosenza gioca bene, attacca alto l’avversario e al minuto 12′ raccoglie i frutti della pressione con il secondo goal in campionato di Tutino. Marras lavora sul fondo un ottimo pallone e lo pennella in area per Tutino che di fisico di libera di Oukhadda e di testa insacca nell’angolo opposto andando ad esultare sotto la Nord.

Il Modena prova a rendersi pericoloso al 16′ con una bella combinazione al limite conclusa con il destro a incrociare di Jacopo Manconi: diagonale ciabattato e sfera che termina larga. Al 22′ nuova sortita dei canarini. Questa volta è l’ex Tremolada a concludere dalla distanza: pallone in curva. Per dieci minuti succede poco con gli ospiti che provano ad alzare il baricentro e con il Cosenza pronto a pungere in contropiede. Al 36′ clamoroso errore del portiere Gagno che nel tentativo di superare in dribbling Tutino si fa soffiare palla proprio dall’attaccante napoletano. Ma il Cosenza non approfitta e l’azione sfuma.

Pareggio del Strizzolo: goal concesso dopo il Var

Al 43′ arriva il pareggio del Modena convalidato dopo un check al Var: Strizzolo ribatte in rete il pallone deviato da Micai su conclusione di Manconi. Il signor Di Marco annulla però dopo aver visto e fischiato un fallo in attacco su Marras. Ma il Var lo richiama al monitor e dopo aver rivisto le immagini decide di assegnare la rete ai canarini tornando sulla sua decisione tra le proteste dei calciatori e dei tifosi del Cosenza.

Occasione per Voca, miracolo di Micai

La ripresa si apre con un cambio nel Modena (fuori l’autore del goal Strizzolo e dentro Abiuso) ma soprattutto con la grande occasione di Voca al 510 che a termine di un’azione tambureggiante, con la conclusione di Mazzocchi deviata, ha la palla giusta sul destro ma la sua conclusione dal cuore dell’area termina alta di poco. L’occasione galvanizza i rossoblu che attaccano con veemenza collezionando angoli e costringendo il Modena nella propria metà campo. Al 60′, però, contropiede micidiale del Modena e conclusione di Palumbo liberato in area a tu per tu con Micai che si supera e devia in angolo la sfera con un grande intervento. Entrano Viviani (all’esordio) per Voca, D’Urso per un esausto Marras e Arioli per Mazzocchi.

Biuso gela il Marulla, Modena avanti

La partita diventa bruttina. L’agonismo non manca ma si cominciano a vedere molti errori da una parte e dell’altra. Si arriva al minuto 87′ quando il Modena trova la rete che ribalta la gara. Erroraccio di Viviani a centrocampo, pallone lungo per Manconi, Micai in tuffo respinge la sfera centralmente che finisce dove appostato c’è Abiuso che insacca gelando il Marulla. Il Cosenza non reagisce e dopo 7′ di recupero il triplice fischio decreta la prima sconfitta interna dei rossoblu.

—————————————————————————————–

COSENZA CALCIO (4-2-3-1): Micai; Rispoli, Fontanarosa, Venturi, D’Orazio; Zuccon (83′ Praszelik), Calò; Voca (63′ Viviani) Marras (63′ D’Urso), Mazzocchi (68′ Arioli); Tutino (83′ Crespi)

Panchina: Marson, Lai, Sgarbi, D’Urso, Meroni, Crespi, Arioli, Zilli, Viviani, Praszelik, Occhiuto Novello

Allenatore: Fabio Caserta

MODENA FC (4-3-1-2): Gagno; Oukhadda, Zaro, Pergreffi, Ponsi (81′ Cotali); Magnino, Gerli (81′ Gargiulo), Palumbo; Tremolada (89′ Flcinelli); Strizzolo (46′ Abiuso), Manconi (89′ Silvestri)

Panchina: Seculin, Duca, Guebre, Bonfanti, Falcinelli, Silvestri, Gargiulo, Giovannini, Battistella, Cotali, Cauz, Abiuso

Allenatore: Paolo Bianco

Arbitro: Signor Davide Di Marco di Ciampino

Assistenti: Signori Alessandro Lo Cicero di Brescia e Fabrizio Ricciardi di Ancona

IV uomo: Signor Giuseppe Rispoli di Locri

SALA VAR: Signori Matteo Gariglio di Pinerolo e Paolo Mazzoleni di Bergamo

Ammoniti: Venturi (C), Strizzolo (M), Fpntanarosa (C), Viviani (C), Abiuso (M)

Espulsi:

Angoli: 6-4

Recupero: 4′ p.t. – 7′ s.t.

Note: Serata fresca e gradevole a Cosenza con una temperatura di circa 21 gradi. Terreno del Marulla in buone condizioni. Presenti 6.839 spettatori (compresi abbonati) per un incasso di € 69.793 con 64 tifosi del Modena sistemati nel settore ospiti.