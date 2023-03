Naufragio di Cutro, donato l’incasso di Cosenza-Reggina ai superstiti della tragedia

COSENZA – Il Cosenza Calcio compie un gesto di solidarietà concreta per i minori superstiti della tragedia di Steccato di Cutro donando l’incasso della partita Cosenza–Reggina.

L’iniziativa voluta dal Presidente Eugenio Guarascio ha visto oggi la consegna delle gift card che consentiranno a 36 bambini e ragazzi di avere la disponibilità di una somma di denaro per le proprie esigenze. La delegazione del Cosenza Calcio, composta dall’amministratore Roberta Anania, dal Team Manager Kevin Marulla e dalla Responsabile del Settore Giovanile Femminile Lucia Conte, si è recata nella struttura alberghiera di Crotone, che ospita i superstiti del naufragio.

“Il viaggio dalla Turchia con la Summer Love doveva essere l’inizio di una nuova vita per uomini, donne e bambini, si è trasformato invece in tragedia. Per questi ragazzi che hanno vissuto un’esperienza terribile, affrontando il mare in tempesta e che in molti casi hanno perso i propri cari e ogni punto di riferimento, sarà impossibile dimenticare quanto è successo, ma a loro il Cosenza Calcio e la Calabria intera augurano di trovare la propria strada e di vivere una vita serena”.