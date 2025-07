Nasce l’Academy BFB Casali del Manco: due realtà insieme, per formare i campioni di domani

- Advertisement -

CASALI DEL MANCO (CS) – Un’unica Academy, due storie, una visione comune per il futuro. nasce la Academy BFB Casali del Manco, un progetto ambizioso e rivoluzionario che unisce due esperienze storiche e radicate nel panorama sportivo della Presila cosentina: la A.P. Vallecupo (oggi Cantera Casali del Manco) e la scuola calcio a 5 Boscolandia (oggi BFB Rovito).

Un’eredità lunga quasi 30 anni

La A.P. Vallecupo, fondata nel 1996, è stata per decenni un punto di riferimento per il calcio giovanile presilano, contribuendo alla crescita sportiva e personale di centinaia di ragazzi. Parallelamente, nel 2012, nasceva la scuola calcio a 5 Boscolandia, una realtà che ha saputo fondere sport e impegno sociale, diventando un centro aggregativo fondamentale per i giovani di Rovito.

Una formula vincente: futsal nelle prime fasi, calcio nella crescita

Il cuore del progetto dell’Academy BFB Casali del Manco risiede in un’intuizione semplice ma potentissima: iniziare i più piccoli con il futsal, per poi traghettarli progressivamente verso il calcio tradizionale. È dimostrato che il futsal, praticato in età infantile, migliora rapidamente le abilità tecniche individuali grazie agli spazi ridotti e alla continua gestione del pallone. Questa metodologia, già consolidata in Paesi come Brasile e Spagna, ha contribuito alla nascita di veri e propri fuoriclasse e squadre nazionali leggendarie. In un panorama calcistico italiano ancora legato a schemi tradizionali, l’Academy BFB Casali del Manco si propone come una vera novità metodologica, portando un modello internazionale che unisce tecnica, disciplina, visione e passione. “Partire dal futsal significa costruire calciatori con una base tecnica e decisionale più evoluta. Quando questi ragazzi passeranno al calcio, avranno una marcia in più,” spiegano i fondatori dell’Academy.

La macchina organizzativa dell’Academy è già in moto, pronta ad accogliere i primi giovani atleti e a offrire un percorso formativo completo, moderno e stimolante. Allenamenti specifici, staff qualificato e un ambiente sano sono solo alcune delle garanzie offerte da questo progetto che punta a diventare un punto di riferimento per tutto il Sud Italia. Academy BFB Casali del Manco non è solo una scuola calcio, ma una scuola di vita sportiva, dove ogni passo è pensato per formare giocatori completi e persone consapevoli.