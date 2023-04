Motori accesi per il 3° Slalom Città di Amendolara, in programma nel weekend

AMENDOLARA (CS) – Un evento che esalta il territorio calabrese coinvolgendo gli amanti delle quattroruote. Motori accesi per il weekend alle porte: nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 aprile, la due giorni ospiterà oltre 70 partecipanti, provenienti da tutto il Sud Italia, per la gara valida sia per il Challenge Slalom Calabria 2023 che per il VI memorial Vittorio Minasi e candidata alla Coppa Italia di zona.

Sabato 22 sarà il lungomare di Amendolara ad ospitare le prove tecniche e sportive, dalle 14.30 fino alle 19.00, dando spazio ad una piacevole serata di live music prevista per le 22. Lo slalom avrà inizio domenica 23, a partire dalle ore 9.00: protagonista della giornata, oltre alle auto storiche che sfileranno in parata dalle 9.30, sarà la gara di velocità che terminerà con la premiazione prevista per le ore 16 in piazza Giovanni XXIII.

Una kermesse ricca di appuntamenti per gli appassionati delle automobili, resa possibile dal grande impegno di ASA Castrovillari guidata dal presidente Massimo Minasi che, a seguito del successo riscosso con la Coppa delle Nevi nel primo weekend di marzo, torna a far risuonare i motori lungo le strade di Amendolara.

“Con tanti sforzi organizzativi si sta cercando di portare lo Slalom di Amendolara alla ribalta nazionale facendolo entrare nel circuito della Coppa Italia – afferma Minasi – un grazie va all’amministrazione Comunale di Amendolara che nonostante la grave perdita subita con il decesso del suo primo cittadino Pasquale Aprile, sindaco e grande uomo di sport e turismo, ha voluto portare a termine il progetto dello Slalom Città di Amendolara. – continua il presidente – Un ringraziamento particolare va all’amministrazione Provinciale di Cosenza, all’Aci Sport ed al Automobile Club di Cosenza. Un grazie – conclude – va ai piloti ed a tutto lo staff che rendono unico questo evento”.